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76 vagas

Polícia Civil de Minas abre concurso para delegado

Remuneração inicial do cargo é de R$ 11.475,57
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 13:45

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 13:45

Concurso público em Minas Gerais seleciona delegados Crédito: Reprodução internet
A Policia Civil de Minas Gerais (PC - MG) abrirá em breve as inscrições do Concurso Público destinado ao preenchimento de 76 vagas do cargo de Delegado de Polícia Substituto. Este certame terá prazo de validade de dois anos, podendo ainda ser prorrogado por igual período.
A função oferta jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 11.475,57. Dentro do total de vagas, há aquelas exclusivas para candidatos que se enquadram nos itens especificados no edital de abertura disponível para a consulta de informações em nosso site.
Poderão participar candidatos com idade mínima de 18 anos e título de Bacharelado em Direito, a ser comprovado mediante a entrega de cópia autenticada do diploma ou certidão expedida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), na data da posse.
Os interessados poderão se inscrever no período das 9h do dia 16 de abril até às 23h do dia 15 de maio de 2018 (horário oficial de Brasília - DF), exclusivamente via internet, por meio dos sites
www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br
e
www.fumarc.com.br
. A taxa de participação é de R$ 212,00.
Como forma de avaliar os inscritos, haverá aplicação das etapas de Provas Objetiva, Dissertativa, Oral e de Títulos, Avaliação Psicológica, Exames Biomédicos e Biofísicos e Investigação Social. As Provas Objetivas estão previstas para o dia 17 de julho de 2018, em Belo Horizonte - MG.

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