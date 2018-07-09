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Dúvida

Pode ter concurso público em ano de eleição?

Lei Eleitoral estabelece uma série de restrições ao poder público

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 16:15
Durante o período eleitoral há algumas regras quanto à nomeação de aprovados Crédito: ABr Edson Chagas
Durante o período eleitoral há uma série de restrições para o Poder Público. E é exatamente nos meses que antecedem a escolha dos novos governantes que surge a dúvida: pode haver concurso ou é proibido?
Pode sim ter concurso em ano de eleição! Para esclarecer esse assunto, reunimos tudo que você precisa saber sobre concurso público em ano eleitoral. Lembrando que este ano, as eleições são para governador, presidente, deputado federal, deputado estadual e senado. As restrições não valem para a esfera municipal.
De acordo com a Lei 9.504, a Lei das Eleições, o artigo 73 diz que são proibidas ao agente público nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.
A regra diz ainda que só é permitida a nomeação para cargos do Poder Judiciário,,0, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; além de nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início do prazo.
A lei não diz que é proibida a abertura e realização de concursos públicos em ano de eleição, mas sim, que não se pode nomear. Sendo assim, provas poderão ser aplicadas normalmente antes e depois do eleitoral. Também é possível a publicação de novos editais de concurso.
Outra ressalva é a proibição de nomeações em órgãos que homologarem concurso entre os meses de julho e dezembro. Isso quer dizer que a relação de candidatos que se classificam em algum concurso deve ser publicada em um meio de comunicação oficial até junho do ano eleitoral. A partir dessa publicação é que um concurso é considerado homologado.
 

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