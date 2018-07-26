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Nível médio

PM e Corpo de Bombeiros encerram inscrições nesta quinta-feira (26)

Certame oferece um total de 417 vagas para soldados e oficiais; parcial é de mais de 76 mil inscritos

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 13:11
Polícia Militar vai ganhar reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho
Quem estiver interessado em ingressar na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros do Espírito Santo devem se apressar. O prazo para se inscrever nos certames termina às 23h59 desta quinta-feira (26). De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), já foram registradas mais de 76 mil inscrições.
Os candidatos devem se inscrever no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
A oferta é de 417 vagas. Para a PM, são 290 oportunidades, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Também haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros, com 127 chances, das quais 120 para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos solados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07.
A taxa dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados R$ 60.
SAIBA MAIS
Salário
O subsídio bruto enquanto aluno soldado é de R$ 1.220,30. Após a formação e ingresso na carreira esse valor é de R$ 2.778,43.
Já para oficial, o subsídio é de R$ 2.584,16 no primeiro ano do curso de formação, R$ 3.158,42, no segundo ano, R$ 3.455,55 no terceiro anos e de R$ 5.823,07 após a posse como aspirante.
Requisitos
Ensino médio completo; ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos de idade na data de matricula e, no máximo, 28 anos; ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m, para mulheres; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for do sexo masculino).
Etapas
O concurso contará com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde / exame toxicológico, investigação social, apresentação de documentação para fins de matrícula, classificação e matrícula e curso de formação. Para os soldados músicos, também haverá prova prática para os candidatos nos seguintes instrumentos: clarineta, trompa, trombone, tuba e percussão.
PM e Corpo de Bombeiros encerram inscrições nesta quinta-feira

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