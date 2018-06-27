PM e Bombeiros alteram editais de concursos públicos

Corpo de Bombeiros vai ganhar reforço de 127 profissionais Crédito: Fabio Vicentini - Arquivo AG

Os editais dos concursos públicos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo passaram por retificação. De acordo com a mudança, os doadores de medula óssea também podem pedir isenção da taxa de participação.

O valor da participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

O prazo para a solicitação da isenção da taxa, para os doadores, vai até as 23h59 do dia 29 de junho de 2018, no site www.institutoaocp.org.br





É permitido o pedido de isenção também para o candidato inscrito no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal e se este for isento de apresentar a declaração anual de Imposto de Renda da Receita Federal. No entanto, é preciso ficar atento aos prazos.

A oferta é de 417 vagas. Para a PM, são 290 oportunidades, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

Os concursos contarão com provas objetivas e de redação, que estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de agosto.

Horário

Os exames para soldados serão realizados pela manhã, enquanto que para oficiais, no período da tarde.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório.

SAIBA MAIS

Vagas

Para a PM, são 250 vagas para soldado combatente, 30 para oficial combatente e 10 para soldado músico. Já para o Corpo de Bombeiros, são 120 chances para soldados e sete para oficiais.

Salário

O subsídio bruto enquanto aluno soldado é de R$ 1.220,30. Após a formação e ingresso na carreira esse valor é de R$ 2.778,43. Já para oficial, o subsídio é de R$ 2.584,16 no primeiro ano do curso de formação, R$ 3.158,42, no segundo ano, R$ 3.455,55 no terceiro anos e de R$ 5.823,07 após a posse como aspirante.

Requisitos

Ensino médio completo; ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos de idade na data de matrícula e, no máximo, 28 anos; ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m, para mulheres; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for do sexo masculino).

Etapas