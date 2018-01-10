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Petrobras amplia para 560 a oferta de vagas em concurso

Vitória também passou a ser polo de trabalho

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 12:52
Petrobras incluiu Vitória como polo de trabalho Crédito: Divulgação
A Petrobras retificou o edital de abertura do processo seletivo e ampliou a oferta de vagas. Com a alteração, a seleção oferece um total de 672 oportunidades, sendo 112 imediatas e 560 para cadastro de reserva. Inicialmente eram 353 chances.
Além disso, Vitória também passa a ser polo de trabalho com a inclusão do cargo de Administrador. São seis chances para o Estado, sendo uma para ser preenchida de imediato e cinco para cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 9.786,14.
Outra alteração do edital foi a inclusão do cargo de Auditor Junior para atuação no Rio de Janeiro. Neste caso, são 60 vagas, com dez imediatas.
A remuneração varia de R$ 5.794,30 a R$ 10.544,04, as 112 oportunidades ofertadas são para os cargos de Administrador Júnior (39), Advogado Júnior (1), Analista de Sistemas Junior - Processos de Negócio (3), Auditor Junior (10), Contador Júnior (7), Economista Júnior (8), Engenheiro de Produção Júnior (37) e Estatístico Júnior (2).
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do site www.cesgranrio.org.br. A taxa de participação tem de valor único R$ 67,00.
As provas objetiva serão aplicadas no dia 18 de março de 2018.
 

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