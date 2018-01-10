Petrobras amplia para 560 a oferta de vagas em concurso

Petrobras incluiu Vitória como polo de trabalho Crédito: Divulgação

A Petrobras retificou o edital de abertura do processo seletivo e ampliou a oferta de vagas. Com a alteração, a seleção oferece um total de 672 oportunidades, sendo 112 imediatas e 560 para cadastro de reserva. Inicialmente eram 353 chances.

Além disso, Vitória também passa a ser polo de trabalho com a inclusão do cargo de Administrador. São seis chances para o Estado, sendo uma para ser preenchida de imediato e cinco para cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 9.786,14.

Outra alteração do edital foi a inclusão do cargo de Auditor Junior para atuação no Rio de Janeiro. Neste caso, são 60 vagas, com dez imediatas.

A remuneração varia de R$ 5.794,30 a R$ 10.544,04, as 112 oportunidades ofertadas são para os cargos de Administrador Júnior (39), Advogado Júnior (1), Analista de Sistemas Junior - Processos de Negócio (3), Auditor Junior (10), Contador Júnior (7), Economista Júnior (8), Engenheiro de Produção Júnior (37) e Estatístico Júnior (2).

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do site www.cesgranrio.org.br. A taxa de participação tem de valor único R$ 67,00.

As provas objetiva serão aplicadas no dia 18 de março de 2018.