Petrobras abre concursos com 3,8 mil vagas a partir desta segunda

São mais de 3,8 mil vagas e a remuneração chega a R$ 10,5 mil Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Petrobras

As inscrições para os concursos da Petrobras e da Transpetro começam a partir desta terça-feira. São mais de 3,8 mil vagas e a remuneração chega a R$ 10,5 mil. Na Petrobras, a oferta é de 353 vagas de nível superior. A remuneração varia de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04.

São 57 oportunidades imediatas, distribuídas nas funções de administrador (24); advogado (1); analista de sistemas - processos de negócio (3); contador (6); economista (5); engenheiro de produção (16) e estatístico (2). O cadastro esperado é de 296 candidatos.

As inscrições seguem até 30 de janeiro, no site

. A taxa é de R$ 67.

TRANSPETRO

Já na Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) são 3.531 vagas, sendo 321 para contratação imediata e 3.210 para cadastro de reserva.

As oportunidades imediatas são para as funções de auxiliar de saúde (3); condutor bombeador (14); condutor mecânico (31); cozinheiro (44); eletricista (14); moço de convés (107); moço de máquinas (94) e taifeiro (14).