Petrobras abre 52 vagas para Jovem Aprendiz

Oportunidades são para Vitória, Linhares e São Mateus Crédito: Reprodução internet

O Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (CESAM/ES) vai abrir processo seletivo para formação de cadastro de reservas do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA). São 52 vagas para três cursos de qualificação profissional em Vitória, Linhares e São Mateus.

A confirmação da inscrição para o processo seletivo se dará de forma presencial nos dias úteis entre 8 de janeiro de 2018 e 19 de janeiro de 2018, ou quando completar o total máximo de 60 inscrições para as vagas a serem preenchidas em Vitória; 34 inscrições para as vagas em Linhares; 30 inscrições para as vagas em São Mateus.

Para se inscrever, o candidato precisa ter: entre 16 anos e 17 anos e 9 meses no dia 22de fevereiro de 2018; renda per capta familiar até meio salário mínimo por pessoa; não ter registro na carteira de Trabalho; não ter participado de Programa de Aprendizagem; estar cursando 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter concluído, exclusivamente em escola pública ou bolsista integral em escola particular para as vagas em São Mateus, ou estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter concluído, exclusivamente em escola pública ou bolsista integral em escola particular para vagas em Linhares e Vitória.

O edital está disponível no site cesames.salesianos.br

Local e horário de entrega da documentação.

VITÓRIA

Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador  CESAM Vitória-ES. Avenida Vitória, 900, Forte São João, Vitória  ES, 29017-022, Telefone (27) 3025-5073 / 3025-5074. Horário: 08h30 às 12 horas e 13 às 16h30.

LINHARES

Centro Juvenil Salesiano Santa Maria Mazzarello  CESAM Linhares-ES. Rua Waldomiro Pedrotti, n.º 577, Planalto, Linhares-ES, Telefone (27) 99793-0024 / (27) 99925-6864. Horário: 13h30 às 17h30.

SÃO MATEUS

Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador  CESAM Núcleo São Mateus-ES. Centro Diocesano  Avenida João XXIII, 556, Bele Vista, São Mateus-ES, Telefone (27) 99925-6864. Horário: 13h30 às 17 horas.