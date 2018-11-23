Oportunidades para professores no Ifes e na Ufes

Ufes vai contratar professores efetivos Crédito: Facebook / Ufes

Professores que querem ter contrato efetivo ou temporário com instituições de ensino já podem se inscrever em um dos processo seletivos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ou Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

No Ifes, são 28 oportunidades para professores substitutos. As chances são distribuídas entre diferentes áreas, e as mesmas recebem as candidaturas em diferentes períodos, conforme mostra a lista ordenada abaixo:

Até 23 de novembro de 2018: Química I (1); Química II (1); Administração (1); Educação Física (1); Matemática/Estatística (1); Aquicultura (1); Geografia (1); Filosofia (1); Alimentos/Agroindústria (1); Filosofia (1); Informática (2);

Até 26 de novembro de 2018: Tecnologias Educacionais e Educação à Distância (1); Biologia (1); Matemática (1); Administração (1);

Até 27 de novembro de 2018: Ciências Contábeis (1); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira/Língua Inglesa/Linguística/Comunicação Empresarial (1); Arquitetura e Urbanismo I (1); Arquitetura e Urbanismo II (1);

Até 27 de novembro de 2018: Eletrotécnica (1); Segurança do Trabalho (1);

Até 23 de novembro de 2018: Informática (1); Matemática (1); Gestão (1); Informática (1); Língua Portuguesa (2);

Os interessados podem efetuar as inscrições diretamente nas unidades que oferecem as vagas. A classificação dos candidatos está prevista para acontecer por meio de avaliação de títulos e prova de desempenho didático.

A carga horária é de 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14 ao mês de acordo com a titulação do profissional.

Os aprovados serão lotados nos campi de Aracruz; Vitória; Linhares; Barra de São Francisco; Venda Nova do Imigrante; Cefor; Itapina; Guarapari; Viana; Cachoeiro; Serra; Alegre; São Mateus; Colatina e Piúma.

UFES

A Ufes está com vários processos seletivos abertos para a contratação de professores.

Para efetivos, são quatro editais de concursos públicos, que objetivam o provimento de cargos de professor do magistério superior do quadro permanente. A oferta é de cinco vagas.

As inscrições são feitas de acordo com cada documento:

Edital nº 98/2018: Medicina/ Pneumologia (1) - 3 de dezembro de 2018 até 14 de dezembro de 2018;

Edital nº 99/2018: Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) - 3 de dezembro de 2018 até 18 de janeiro de 2019;

Edital nº 100 e 101/2018: Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) - 3 de dezembro de 2018 até 28 de dezembro de 2018.

Para participar, é necessário ter nível superior e os professores vão atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva nos Centros de Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Naturais e da Saúde e Universitário Norte do Espírito Santo, nos departamentos de Clínica Médica, Ciências Fisiológicas, Química e Física, e Ciências Naturais. A remuneração, composta de vencimento básico e retribuição por titulação, no valor de R$ 3.449,83 ou R$ 9.600,92, mais benefícios.

Interessados podem se inscrever Secretaria do Departamento/ Centro responsável pelo cargo. A taxa de participação tem valor de R$ 250,00.