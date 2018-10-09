Oportunidades de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Os estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho deve ficar atentos. Isso porque estão abertas mais de 70 vagas em empresas de recrutamento de estagiários e dois órgãos públicos. A bolsa pode chegar a R$ 1,3 mil, somando os benefícios.

As chances são para alunos de cursos de ensino técnico, médio e superior. Na Super Estágios, são 27 vagas, enquanto que no CIEE, 55, e no IEL, 16. Há chances ainda na Procuradoria Geral do Estado e no Ministério da Agricultura.

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: Direito (1), Recursos Humanos, Administração (6), Administração, Tecnologia em Gestão Empresarial, Tecnólogo em Processos Gerenciais (1), Engenharia de Produção (1), Marketing, Comunicação Social - Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1), Design Gráfico, Design de Produto, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Logística (2), Técnico em Edificações, Design de Interiores, Técnico em Edificações (1), Técnico em Administração (1), Engenharia Química (1), Medicina (3), Letras - Inglês, Letras - Português / Inglês (1), Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social - Marketing, Comunicação Social (1), Criação gráfica, Web Design (1), Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Sanitária (1) e Fisioterapia (1).

Bolsas: Variam de R$ 400 a R$ 1 mil.

CIEE-ES

Cadastro: www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Vagas: Administração (7), Arquivologia (1), Ciências Biológicas (1), Ciências da Computação (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia da Computação (1), Engenharia Química (1), Engenharia de produção (1), Farmácia (1), Jornalismo (1), Marketing (6), Pedagogia (3), Publicidade e Propaganda (6), Sistema de informação (2), Tecnologia da Informação (2), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2), Tecnologia em Redes de Computadores (1), Ensino Médio Regular ou EJA (6), Técnico em Administração (8), Técnico em Logística (1) e Técnico em Segurança do Trabalho (1).

IEL-ES

Bolsas: variam de R$ 550,00 a R$ 725,00, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

Vagas: Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Edificações, Técnico em Informática, Ciências Contábeis, Marketing/ Publicidade e Propaganda/ Desenho Industrial/ Design de Produtos, Ciência da Computação/ Sistema da Informação/ Análise e Desenvolvimento de Sistema, Administração, Técnico em Administração, Engenharia da Produção, Pedagogia, Administração/ Ciências Contábeis/ Ciências Econômicas.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

A oferta é de 784 oportunidades destinadas ao cadastro reserva, 225 são para nível médio e 559 para estudantes de nível superior. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ciee.org.br. A jornada de trabalho para candidatos contratados é de 4h a 6h diárias sendo 20h ou 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 203,00 a R$ 520,00, correspondente ao nível de escolaridade.

PROCURADORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO

São 30 vagas destinadas aos estudantes do 2º semestre do curso de graduação em Direito para o cargo de estagiário. Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018. É preciso preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected] . Os contratados devem atuar em jornadas de 20h semanais, com Bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.