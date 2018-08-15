Oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1,2 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Toda semana há várias vagas abertas com bolsas que podem chegar a R$ 1,2 mil. As chances são para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para estudantes de Direito. Já o IEL conta com nove oportunidades, distribuídas por várias instituições. Vagas ainda na Super Estágios.

Veja como se inscrever:

CAIXA

Vagas: formação de cadastro de reserva para estagiários de Nível Superior, do curso de Direito.

Carga horária: cinco horas diárias e 25 horas semanais

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00, além de Auxílio-Transporte mensal de R$ 130,00.

Inscrições: até o dia 22 de agosto de 2018, exclusivamente via internet, por meio do site até o dia 22 de agosto de 2018, exclusivamente via internet, por meio do site www.ciee.org.br

Etapas: Haverá aplicação das etapas de Inscrição/ Prova Online, Prova Discursiva e Entrevista. Os exames estão previstos para o dia 29 de setembro de 2018.

IEL

Inscrições: Interessados devem fazer o cadastro no site Interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: variam de R$ 465 até R$ 1.295, com possibilidade de vale transporte e auxílio alimentação.

Vagas abertas:

Banco do Brasil: destinada a estudantes de ensino médio do 1° ao 2º período. A bolsa é de R$ 570,00, mais R$ 8,00 de auxílio transporte/ dia e R$ 717,20 de auxílio alimentação.

Cesan: Vagas para estudantes Serviço Social (4º ao 7º período), Direito (do 4º ao 8º período), Engenharia Química (do 3º ao 6º período) e ensino médio (1º período). As bolsas variam de R$ 465 é de R$ 550, mais auxílio transporte.

Sebrae: Vagas para estudantes de Administração (3° ao 5º período). A bolsa é de R$ 725,00, mais auxílio transporte e R$ 500,06 de auxílio alimentação

SUPER ESTÁGIOS

Bolsas: variam de R$ 350 a R$ 1,1 mil

Cursos: Redes de Computadores (Tecnologia), Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica, Administração, Design Gráfico, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Marketing, Engenharia Civil, Fisioterapia, Técnico em Administração, Tecnologia da Informação (Bacharelado), Educação Física, Técnico em Segurança do Trabalho, Administração de Banco de Dados, Técnico em Informática, Tecnologia de Redes de Computadores, Gestão Comercial (Tecnólogo), Tecnologia em Gestão Empresarial, Engenharia Mecânica, Pedagogia, Psicologia, Letras.