Oportunidades de estágio com bolsas para R$ 800

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio abertas nesta sexta-feira (14). Há oportunidades para alunos de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 800.

No CIEE-ES, a oferta é de 71 vagas, sendo 48 vagas para alunos de nível superior e 23 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios. Os interessados devem fazer o cadastro no site

ou visitar uma das unidades.

O Portal Super Estágios está com 36 novas oportunidades para alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Os valores das bolsas variam entre R$ 550 e R$ 800. Para se cadastrar em alguma das oportunidades, basta o site www.superestagios.com.br

CONFIRA OS VAGAS

CIEE-ES

Administração (18)

Ciências Contábeis (2)

Ciências da Computação (2)

Desenho industrial (1)

Direito (2)

Educação Física (4)

Enfermagem (1)

Engenharia da Computação (1)

Estatística (1)

Geografia (2)

Jornalismo (1)

Marketing (1)

Pedagogia (3)

Publicidade e propaganda (7)

Sistema de informação (1)

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (1)

Ensino médio regular ou EJA (12)

Técnico em administração (8)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em logística (1)

Técnico em mecânica (1)

SUPER ESTÁGIOS

Ensino Médio (1)

Administração (5)

Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Prótese Dentária (1)

Pedagogia (4)

Letras - Inglês, Letras - Português / Inglês, Letras (1)

Fisioterapia (2)

Análise e desenvolvimento de sistema (1)

Odontologia (2)

Gestão Contábil Tributária, Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos (1)

Direito (4)

Ensino Médio (8)

Técnico em Informática, Técnico em Mecânica (2)

Técnico em administração (1)

Administração, Gestão Comercial (Tecnólogo) (1)

Pedagogia, Administração (1)