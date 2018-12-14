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Jovens talentos

Oportunidades de estágio com bolsas para R$ 800

Vagas são para estudantes de níveis médio, técnico e superior; confira como se candidatar

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 14:59
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio abertas nesta sexta-feira (14). Há oportunidades para alunos de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 800.
No CIEE-ES, a oferta é de 71 vagas, sendo 48 vagas para alunos de nível superior e 23 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios. Os interessados devem fazer o cadastro no site
www.ciee-es.org.br
ou visitar uma das unidades.
O Portal Super Estágios está com 36 novas oportunidades para alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Os valores das bolsas variam entre R$ 550 e R$ 800. Para se cadastrar em alguma das oportunidades, basta o site www.superestagios.com.br.
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