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Oportunidade de emprego em quatro prefeituras do ES

Apenas em Ecoporanga são 86 vagas para todos os níveis de escolaridade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:43

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:43

Há oportunidades para cargos efetivos e temporários Crédito: Reprodução internet
 
Quatro prefeituras do Estado estão com inscrições abertas para a contratação de pessoal. Há chances para cargos efetivos e temporários e para todos os níveis de escolaridade.
Em Ecoporanga, a oferta é de 86 vagas disponíveis nos cargos de: assistente social (4), auditor em saúde (1), auxiliar de consultório dentário (2), auxiliar administrativo (5), berçarista (4), contador (2), enfermeiro (2), engenheiro civil (2), farmacêutico (1), fonoaudiólogo (1), motorista (4), nutricionista (2), operador de máquinas (2), operador de computador (2), professor MAPA (33); professores de arte (3); ed. física (5); professor em função pedagógica (7); psicólogo (3) e técnico em meio ambiente (1). O salário varia de R$ 971,31 a R$ 1.117,79. As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2018 no site
www.institutoibdo.com.br
.
ALFREDO CHAVES
O processo seletivo simplificado visa a contratar agente comunitário de saúde, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.014,00. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (7), na Unidade Básica de saúde Maria da penha Fonseca, localizada no Bairro Cajá, Centro, das 7h às 13h.
GUARAPARI
A oferta é de 12 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para pedagogo (1); coordenador (1); cuidador (2); educador social (1); oficineiro (1); oficineiro de teatro (1); oficineiro de arte e artesanato - materiais recicláveis (1); oficineiro de arte e artesanato - decoupage, pintura em madeira e pintura em tela (1); oficineiro de informática (1); cozinheiro (1) e auxiliar de serviços gerais (2). A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 1.800,00. As inscrições deverão ser feitas nesta quarta (7) e quinta-feira (8), das 9h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, situada a Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari.
VILA VELHA
Vagas para cadastro de reserva de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 4.880,00 a R$ 8.805,79. Os interessados podem se inscrever no site www.vilavelha.es.gov.br até as 23h de quinta-feira (8).

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