Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Ufes está com duas seleções abertas este mês Crédito: Ricardo Medeiros

Oito concursos públicos estão abertos no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil. As oportunidades estão disponíveis em diversas prefeituras e também na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ).

Há vagas para quem tem nível médio e superior. Os cargos são temporários e efetivos. Confira:

1 - Prefeitura de Vitória

Estão abertas 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00. Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico : podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 45.

2 - Prefeitura de Anchieta (ES)

A Prefeitura Municipal de Anchieta, que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo com dez vagas para auxiliar de secretaria escolar. Os interessados precisam ter Ensino Médio completo. O salário base é de R$ 1.256,61 e a carga horária a ser cumprida é de 160 horas mensais.

Inscrições: de 29 a 31 de outubro, no endereço eletrônico de 29 a 31 de outubro, no endereço eletrônico www.anchieta.es.gov.br

3 - Prefeitura de Guarapari (ES)

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são para cargos de Técnico Atendimento Social/ Assistente Social (1); Psicólogo (1) e Assistente Técnico em Abordagem/ Educador Social (2). O salário varia de R$ 1.000 a R$ 2.157,58, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: Os interessados em se candidatar podem se inscrever entre os dias 30 e 31 de outubro de 2019, exclusivamente na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O horário de atendimento é das 9h às 11h e das 13h às 17h.

4 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher dez vagas para professor substituto. Os Docentes podem optar pelas áreas de: Clínica Médica (1), Reumatologia (1), Fonoaudiologia (1), Educação/ Educação Rural (1), Libras (1), Educação Matemática (1), Agronomia (1), Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1), Ciências da Saúde/ Farmácia e Ciências Biológicas/ Microbiologia/ Microbiologia, Controle de Qualidade em Análises Clínicas, Estágio supervisionado II (na área de Análises Clínicas) (1). O salário varia de R$ 2.459,95 a R$ 4.304,92.

Inscrições: Podem ser feitas de 4 a 8 de novembro de 2019, no departamento que oferece a vaga.

5 - Ufes II

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para professor do Magistério Superior. Os docentes vão atuar nas áreas de Medicina (3) - Departamento de Pediatria Centro de Ciências da Saúde; Administração (1) - Departamento de Administração e Arquivologia (1) - Departamento de Arquivologia, pertencentes ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. As jornadas serão de 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até 13 de novembro de 2019, com exceção do Departamento de Pediatria que tem prazo de 19 a 29 de outubro de 2019. O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250.

6 - Prefeitura de Jaguaré (ES)

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica na Região Norte do ES, vai abrir processo seletivo para preencher 115 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 954,00 a R$ 1.774,80 e os requisitos para se inscrever são: Nível Médio e Superior Completos.

Inscrições: das 8h do dia 1º de novembro de 2019 até às 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site da das 8h do dia 1º de novembro de 2019 até às 13h do dia 8 de novembro de 2019, no site através do site da www.jaguare.es.gov.br

7 - Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES)

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, que fica na região Serrana do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo que fica contratar profissionais de nível superior. As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física nas áreas de: Atletismo (1); Handebol (1); Vôlei (1); Xadrez (1); Ginástica Rítmica (1) e Karate (1). Os candidatos que forem efetivados terão o vencimento de R$ 17,85 por hora-aula com a carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 7 de novembro de 2019, na Secretaria de Esporte e Lazer, que funciona na sede da prefeitura, Avenida Evandi Américo Comarela, 365, Esplanada, das 12h às 17h.

8 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 17 vagas nas seguintes: Professores de Ensino Fundamental - Artes (5); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Portuguesa (2); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Matemática (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Inglesa (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Ciências; Ensino Fundamental/ Anos Finais - História; Ensino Fundamental/ Anos Finais - Geografia (1); Educação Básica - Educação Física (1); Educação Básica - Arte; Educação Infantil (6) e Professor em Função Pedagógica para Educação Básica - Pedagogo. O salário varia de R$ 1.388,35 a R$ 2.532,35 ao mês.