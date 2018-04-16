Ocupação Social contrata bolsistas para realizar oficinas

O Ocupação Social vai abrir processo seletivo para contratar 26 bolsistas para realizar oficinas culturais e artísticas nas comunidades atendidas pelo programa.

As vagas são para oficineiros, que serão responsáveis em realizar atividades culturais e artísticas, com técnicas de engajamento dos jovens. Os interessados podem se inscrever de 17 a 25 de abril no site www.direitoshumanos.es.gov.br

A seleção é aberta para candidatos que tenham idade de 18 anos ou mais e nível médio completo, entre outros requisitos.