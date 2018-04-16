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26 vagas

Ocupação Social contrata bolsistas para realizar oficinas

Candidatos precisam ter o ensino médio e mais de 18 anos

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:02
O Ocupação Social vai abrir processo seletivo para contratar 26 bolsistas para realizar oficinas culturais e artísticas nas comunidades atendidas pelo programa.
As vagas são para oficineiros, que serão responsáveis em realizar atividades culturais e artísticas, com técnicas de engajamento dos jovens. Os interessados podem se inscrever de 17 a 25 de abril no site www.direitoshumanos.es.gov.br.
A seleção é aberta para candidatos que tenham idade de 18 anos ou mais e nível médio completo, entre outros requisitos.
A bolsa é de R$ 800, com carga horária de 30 horas semanais, com duração de seis meses, podendo ser prorrogada.

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