Nove processos seletivos anunciados pelo governo do ES

Concurso público para diversos órgãos do ES Crédito: Reprodução internet

O governador Paulo Hartung anunciou, apenas nos últimos dias, nove concursos públicos, que estão previstos para ocorrer ainda este ano.

Na semana passada, o governador divulgou a abertura de quatro seleções, totalizando 527 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

As vagas serão para contratar servidores efetivos no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Polícia Civil e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Também há previsão de concurso na Polícia Civil, com 173 vagas. A remuneração mensal varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80.

Já na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), serão abertas 125 vagas para cargos de níveis médio e superior.

No Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), serão outras 53 vagas. Há previsão ainda de mais 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e cinco chances na Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp).



