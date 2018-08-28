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Níveis médio e superior

Nove processos seletivos anunciados pelo governo do ES

Serão abertas 173 vagas para cargos da Polícia Civil. Editais estão previstos para ainda este ano

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 12:56
Concurso público para diversos órgãos do ES Crédito: Reprodução internet
O governador Paulo Hartung anunciou, apenas nos últimos dias, nove concursos públicos, que estão previstos para ocorrer ainda este ano.
Na semana passada, o governador divulgou a abertura de quatro seleções, totalizando 527 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
As vagas serão para contratar servidores efetivos no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Polícia Civil e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Também há previsão de concurso na Polícia Civil, com 173 vagas. A remuneração mensal varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80.
Já na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), serão abertas 125 vagas para cargos de níveis médio e superior.
No Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), serão outras 53 vagas. Há previsão ainda de mais 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e cinco chances na Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp).
 
 

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