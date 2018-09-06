Nove empresas abrem seleção para contratar trainees

Os programas trainees são uma ótima oportunidade para os jovens que acabaram de se formar e querem trabalhar em grandes empresas. A remuneração pode chegar a R$ 6,8 mil. Ao todo, nove empresas estão com inscrições abertas para seus processos seletivos. Confira:
ALPARGATAS
A oferta é de 15 vagas para recém-formados dos últimos três anos de qualquer curso de humanas e exatas. É necessário ter inglês fluente. O domínio de outros idiomas e experiência internacional são diferenciais. A remuneração não foi informada. Os interessados têm até 10 de setembro pelo site da Cia. de Talentos.
CITI
A seleção é aberta para estudantes com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, sem restrição de curso, que possuam inglês avançado e disponibilidade para trabalhar na cidade de São Paulo. O salários dos jovens talentos é de R$ 6,8 mil. As inscrições seguem até 10 de setembro pelo site da Across.
SANTANDER
O programa de trainee é aberto a profissionais formados a partir de dezembro de 2016 e até dezembro de 2018, em todas as áreas de formação e de qualquer faculdade brasileiras. Não há um número específico de vagas: devem ser selecionados entre 20 e 30 candidatos. O salário é de R$ 6,2 mil. Inscrições até 10 de setembro pelo site da Cia. de Talentos.
WHIRLPOOL
A dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid está com inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019. Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui unidades, em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC). Para participar, é necessário que o candidato tenha formação de dezembro de 2015 e dezembro de 2018, em todos os cursos de bacharelado, exceto área da saúde. São requisitos o conhecimento avançado em inglês, disponibilidade para possíveis mudanças de localidade e identificação com os valores da companhia. O salário não foi informado e os interessados podem se inscrever 12 de setembro, no site www.whirlpool.com.br.
CULTURA INGLESA
As vagas são para atuar nas áreas de acadêmico, financeiro, gente e gestão, mercado, operações, soluções educacionais e tecnologia da informação e os candidatos devem ter ser formado entre 2016 e 2018 em qualquer curso de bacharelado. As oportunidades são para atuar no escritório central da empresa, que fica no Rio de Janeiro. No entanto, aceita inscrições de candidatos de todo o país. A remuneração não foi informada. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro pelo site da Cultura Inglesa ou Vagas.com.
AMBEV
o programa conta com vagas para universitários de todo o Brasil e de qualquer curso, com formação prevista até o final de 2018 ou com até 2 anos de formado. Os candidatos devem ter inglês fluente e disponibilidade para viajar ou residir em outros estados. Conheça mais sobre o programa. O salário é de R$ 6,4 mil. As inscrições seguem até 16 de setembro pelo site da Ambev.
LOUIS DREYFUS COMPANY
Já estão abertas as inscrições para o Programa de Trainees 2019. A empresa atua no ramos de Agronegócios. A companhia busca profissionais formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 para atuar em diferentes áreas em suas diversas unidades. Além da formação superior, os candidatos deverão ter nível avançado em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade ou estado. Os interessados podem se inscrever 17 de setembro no site da LDC para o Brasil (www.ldc.com/br). O salário não foi informado.
CENTAURO
As inscrições estão abertas até 5 de outubro, no site www.traineecentauro.com.br. Para participar, é necessário ter formação superior entre dezembro de 2016 a dezembro de 2018, em cursos das áreas de exatas ou humanas. Além disso, inglês e disponibilidade para viajar ou morar em outras cidades são fundamentais. O salário não foi informado.
DURATEX
A seleção é aberta ao candidato que tenha concluído a graduação em algum curso relacionado aos negócios Duratex entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, inglês avançado, e um repertório de vida acadêmica diversificado. Os recém-graduados atuarão nas Unidades de Negócios Madeira, Deca e Revestimentos Cerâmicos, além do escritório corporativo. Todo o processo será realizado em parceria com a Cia de Talentos. Os interessados podem se inscrever no site www.grupociadetalentos.com.br/traineeduratex. A empresa não informou o prazo, o salário e o total de vagas.