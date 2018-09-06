Nove empresas abrem seleção para contratar trainees

Os programas trainees são uma ótima oportunidade para os jovens que acabaram de se formar e querem trabalhar em grandes empresas. A remuneração pode chegar a R$ 6,8 mil. Ao todo, nove empresas estão com inscrições abertas para seus processos seletivos. Confira:

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Trainees 2019. A empresa atua no ramos de Agronegócios. A companhia busca profissionais formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 para atuar em diferentes áreas em suas diversas unidades. Além da formação superior, os candidatos deverão ter nível avançado em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade ou estado. Os interessados podem se inscrever 17 de setembro no site da LDC para o Brasil (www.ldc.com/br). O salário não foi informado.