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Ainda este ano

MPU prepara concurso para níveis médio e superior

Remuneração inicial pode chegar a R$ 12 mil

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 14:48
Sede do Ministério Público da União Crédito: Divulgação
Boa notícia para quem quer ingressar na carreira pública. O Ministério Público da União (MPU) deve lançar ainda este ano o edital de abertura de concurso público para cargos técnicos administrativos e analistas em Direito. A expectativa é de que as regras do certame sejam publicadas até outubro. A informação é do secretário-geral do MPU, Alexandre Camanho.
O último concurso foi realizado há 5 anos. Por conta disso, o órgão sofre com o déficit de pessoal.
Um dos objetivos da seleção será substituir aposentados e funcionários que se desligaram das funções. Atualmente, o MPU sofre com o déficit de pessoal. Só para se ter uma ideia são 1.795 cargos vagos. Desse total, 564 das funções são em cargos de nível médio, dos quais 501 vacâncias apenas no cargo de Técnico Administrativo.
É bom lembrar que para abrir o concurso, o MPU precisa de autorização do Ministério do Planejamento. Assim que receber o aval, o próximo passo será a escolha da empresa organizadora. O salário inicial para a carreira de técnico, de nível médio, é de R$ 7.578,69, já inclusos os benefícios oferecidos. Para analista, o inicial é de R$ 12.368,56.

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