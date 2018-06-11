MPU prepara concurso para níveis médio e superior

Sede do Ministério Público da União Crédito: Divulgação

Boa notícia para quem quer ingressar na carreira pública. O Ministério Público da União (MPU) deve lançar ainda este ano o edital de abertura de concurso público para cargos técnicos administrativos e analistas em Direito. A expectativa é de que as regras do certame sejam publicadas até outubro. A informação é do secretário-geral do MPU, Alexandre Camanho.

O último concurso foi realizado há 5 anos. Por conta disso, o órgão sofre com o déficit de pessoal.

Um dos objetivos da seleção será substituir aposentados e funcionários que se desligaram das funções. Atualmente, o MPU sofre com o déficit de pessoal. Só para se ter uma ideia são 1.795 cargos vagos. Desse total, 564 das funções são em cargos de nível médio, dos quais 501 vacâncias apenas no cargo de Técnico Administrativo.