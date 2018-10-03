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Drama do desemprego

Motorista desempregado que pediu emprego na BR 101 recebe propostas

Itamar Cassiano de Oliveira está sem trabalhar há um ano. Após matéria no Gazeta Online, ele conseguiu ser chamado para entrevistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 15:52

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 15:52

Itamar Cassiano de Oliveira, 52, caminhoneiro desempregado, percorre a BR 101 pedindo emprego Crédito: Fernando Madeira
O motorista desempregado Itamar Cassiano de Oliveira, 52 anos, que usava a bicicleta com um cartaz pedindo emprego na BR-101, na Serra, conseguiu ser chamado para fazer quatro entrevistas entre esta quarta (2) e quinta-feira (4). 
A história de Itamar foi divulgada no Gazeta Online na última segunda-feira (1). O motorista estava sem trabalhar há um ano. Cansado de não conseguir propostas de emprego, ele encontrou como alternativa pedalar por 15 quilômetros na BR 101 com dois cartazes, um fica no peito e outro nas costas, onde destacava suas opções de emprego e o telefone de contato. O anúncio dizia: Por favor, me ajude a encontrar trabalho de caminhoneiro, motoboy ou segurança. Tenho experiência e CNH AD, diz o anúncio.
> 257 mil pessoas ainda estão sem trabalho no ES
Itamar conta que o último emprego foi de motorista de caminhão em uma transportadora, mas foi demitido há um ano após a troca de diretoria da empresa.
A ideia de fazer o cartaz surgiu quando fiquei desempregado. Cheguei em uma situação que precisei vender o carro e minhas contas estão todas atrasadas. Me vi em um beco sem saída. A única maneira que encontrei para fazer a divulgação foi fazer o anúncio e percorrer a BR, conta.
O motorista pedala todas as manhãs de Serra Dourada, onde mora, até Carapina, totalizando cerca de 15 quilômetros. À tarde, ele trabalha como ajudante de pedreiro na casa da filha.
Trabalhei em uma transportadora e viajava sempre para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e em todo o Espírito Santo. Fui dispensado do trabalho e, de lá pra cá, não consegui mais nada
Natural de Baixo Guandu, Noroeste do Estado, Itamar conta que já foi chamado para algumas entrevistas, mas ele acredita que a idade passou a ser um empecilho para sua recolocação no mercado.
Fiz quatro ou cinco entrevistas onde me disseram que iram me ligar, mas nunca tive resposta. Em uma delas, a informação que recebi era de que só contratavam pessoas com 45 e 50 anos, lamenta. Ele tem experiência comprovada como motorista de caminhão e de transporte de valores, além de motoboy.
Fiz vários cursos e, recentemente, renovei minha carteira que tem validade até 2022. Cheguei a trabalhar como Uber, mas fui assaltado duas vezes. Em uma delas, o cara me ameaçou de morte. Então, desisti
> Corrupção e desemprego são os mais problemas do país
Hoje, a luz de sua casa está cortada e Itamar conta com a ajuda da igreja, que lhe doa cesta básica.
O alto índice de desemprego no Brasil leva quem está fora do mercado de trabalho a tomar atitudes fora do convencional em busca de uma recolocação. Segundo a psicóloga, Martha Zouain, o apelo tão escancarado por uma vaga de emprego toca as pessoas emocionalmente, que podem se mobilizar para ajudar a reinserir aquele trabalhador ao mercado de trabalho.
Quando as vias tradicionais se esgotam, o inusitado pode ser a solução para quem precisa de um emprego em tempos difíceis. Mas é importante ressaltar que o mercado voltou a reagir, portanto, quem estiver à procura de uma vaga deve ficar atento às oportunidades em que se encaixa e, muitas vezes, aproveitar o tempo para fazer cursos de reciclagem, que agregam ao currículo e podem ser um diferencial, aponta.

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