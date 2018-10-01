Motorista desempregado circula pela BR 101 com placa pedindo emprego

Itamar Cassiano de Oliveira, 52, caminhoneiro desempregado, percorre a BR 101 pedindo emprego Crédito: Fernando Madeira

Todos os dias, o motorista desempregado Itamar Cassiano de Oliveira, 52 anos, pega a bicicleta e percorre cerca de 15 quilômetros na BR 101, na Serra, para pedir emprego. Ele está sem trabalho há mais de um ano.

Para chamar a atenção, ele confeccionou dois cartazes, um fica no peito e outro nas costas, onde destaca suas opções de emprego e o telefone de contato. Por favor, me ajude a encontrar trabalho de caminhoneiro, motoboy ou segurança. Tenho experiência e CNH AD, diz o anúncio.

Itamar conta que o último emprego foi de motorista de caminhão em uma transportadora, mas foi demitido há um ano após a troca de diretoria da empresa.

A ideia de fazer o cartaz surgiu quando fiquei desempregado. Cheguei em uma situação que precisei vender o carro e minhas contas estão todas atrasadas. Me vi em um beco sem saída. A única maneira que encontrei para fazer a divulgação foi fazer o anúncio e percorrer a BR, conta.

O motorista pedala todas as manhãs de Serra Dourada, onde mora, até Carapina, totalizando cerca de 15 quilômetros. À tarde, ele trabalha como ajudante de pedreiro na casa da filha.

Trabalhei em uma transportadora e viajava sempre para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e em todo o Espírito Santo. Fui dispensado do trabalho e, de lá pra cá, não consegui mais nada

Natural de Baixo Guandu, Noroeste do Estado, Itamar conta que já foi chamado para algumas entrevistas, mas ele acredita que a idade passou a ser um empecilho para sua recolocação no mercado.

Fiz quatro ou cinco entrevistas onde me disseram que iram me ligar, mas nunca tive resposta. Em uma delas, a informação que recebi era de que só contratavam pessoas com 45 e 50 anos, lamenta. Ele tem experiência comprovada como motorista de caminhão e de transporte de valores, além de motoboy.

Fiz vários cursos e, recentemente, renovei minha carteira que tem validade até 2022. Cheguei a trabalhar como Uber, mas fui assaltado duas vezes. Em uma delas, o cara me ameaçou de morte. Então, desisti

Hoje, a luz de sua casa está cortada e Itamar conta com a ajuda da igreja, que lhe doa cesta básica.

O alto índice de desemprego no Brasil leva quem está fora do mercado de trabalho a tomar atitudes fora do convencional em busca de uma recolocação. Segundo a psicóloga, Martha Zouain, o apelo tão escancarado por uma vaga de emprego toca as pessoas emocionalmente, que podem se mobilizar para ajudar a reinserir aquele trabalhador ao mercado de trabalho.