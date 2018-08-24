Mitos e verdades dos concursos públicos

Certos assuntos relacionados ao concurso tiram o sono dos candidatos Crédito: Jeshoots / Pixabay

A carreira pública faz parte do sonho de milhares de pessoas em todo o país. Os atrativos são inúmeros e depois de passar meses, ou até anos, se preparando para as provas, a ideia de reprovação se torna um pesadelo. O universo dos concursos públicos é rodeado por muitos mitos, que acabam tirando o sono de quem se prepara para um certame.

Um dos mitos que mais rondam os candidatos é a tatuagem. Quem tem um desenho no corpo acaba se preocupando se terá a chance de ser aprovado ou não. O advogado Victor Marques destaca que o tema já foi amplamente discutido no Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a seguinte tese: Editais de concurso público não podem estabelecer restrições às pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

Restrições a tatuagens só podem ser impostas justificadamente quando denigrem a imagem da instituição e comprometam efetivamente (comprovadamente) a segurança do candidato no cargo. Não pode a Polícia Militar eliminar candidato sob o argumento de que a tatuagem representa fator de reconhecimento do mesmo, entendeu o STF que se trata de critério discriminatório inconstitucional, ressalta Marques.

Os editais dos concursos para soldados e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, por exemplos, foram alterados no item que estabelece os critérios para que os desenhos sejam aceitos. De acordo com o documento, serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que possuírem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni, diz o item modificado.

Confira outros questionamentos conhecimentos como Mitos e Verdades dos concursos públicos.

SAIBA MAIS

USO DE DROGAS

MEIA VERDADE. O exame toxicológico é previsto, geralmente, em concursos para área da segurança. De acordo com o advogada Renata Araújo, o procedimento só pode ser utilizado se estiver previsto em lei e também no edital. Quando o candidato diz que o uso não foi recente ou que já fez o uso há bastante tempo, ele não pode ser desclassificado, pois não caracteriza dependência. O teste toxicológico detecta se houve uso nos últimos três ou seis meses, o que não representa dependência, comenta.

IDADE

VERDADE. Uma candidata do concurso da Guarda Municipal de Vila Velha conseguiu na Justiça garantir a participação no certame por conta do horário de seu nascimento. A jovem ficou classificada na 131ª colocação, mas durante a convocação do cadastro de reserva, ela ficou de fora da lista. Ficou provado que a candidata era oito horas mais velha do que o candidato da posição anterior. A exigência da idade limite para ingresso no serviço público deve ser estabelecido por lei, como ocorre no concurso para soldados da polícia militar, cuja a exigência é ter entre 18 e 28 anos de idade.

INVESTIGAÇÃO

MITO. Também em concursos policiais há a investigação social. A advogada Renata Araújo salienta que um processo criminal não é suficiente para o candidatos ser eliminado. A Constituição nos diz que ninguém é considerado culpado sem trânsito e julgado. O que o candidato não pode fazer é omitir informações sobre eventual condenação ou processo em curso, ressalta.

CURSO SUPERIOR X CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO

VERDADE. Um enfermeiro que concorre a um cargo de técnico de enfermagem não pode ser reprovado no concurso. No entanto, isso só pode ocorrer se as atividades forem correlatas. É bom lembrar que esse candidato não pode pleitear com cargo maior quando ele já estiver exercendo a função. Para isso, é preciso fazer um novo certame. O entendimento dos tribunais é de que é vantajoso para a administração pública ter um profissional bem capacitado por um salário menor, explicou a advogada Renata Araújo.

TATUAGEM OU PIERCINGS

MITO. De acordo com a especialista em concursos Rachel Stasiak, tatuagem ou piercings não podem impedir a posse de um futuro servidor. Segundo ela, existem decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) a favor de candidatos que foram eliminados por terem tatuagens. Decisões essas que apesar de na sua maioria serem adotadas em casos militares, tranquilamente servem de embasamento para casos civis já que o Supremo é o órgão maior de nossa Justiça, pontua. Ainda segundo Rachel, o ministro Luiz Fux em seu voto argumentou que "o fato de o candidato, que possui tatuagem pelo corpo, não macula por si, sua honra profissional, o profissionalismo, o respeito às instituições e muito menos diminui a competência". A especialista ressalta que tatuagem ou piercing são permitidos desde que não haja nenhuma apologia a alguma prática condenável ou algo que vá de encontro a preceitos de civilidade e respeito.

PESO

MITO. Recentemente um candidato ao cargo de taifeiro da Aeronáutica foi eliminado por não atingir os padrões indicados pelo Índice de Massa Corporal (IMC). O caso entrou em discussão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pela nomeação do autor da ação na função de garçom. Em decisões anteriores, o órgão já teve como entendimento que é possível realizar exigências quanto à altura e ao peso mínimo e máximo para ingresso na carreira militar, desde que estes critérios estejam garantidos por lei. Na atual sentença, a instituição entendeu que para cargos das Forças Armadas, como é o caso de taifeiros, não é necessária tal exigência. A União recorreu, mas o STJ manteve a decisão. O caso agora vai para o Supremo Tribunal Federal (STF)

SPC/ SERASA

MITO. De acordo com a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), ter o nome citado em cadastros de inadimplentes não pode impedir o candidato de prestar um concurso público e, se aprovado, também não é motivo para que ele seja barrado no momento de assumir a vaga. A exceção, é nos casos em que a restrição é prevista no edital do concurso, como é comum nas seleções para vagas em bancos, por exemplo.

CADASTRO DE RESERVA

VERDADE. Quem está em cadastro de reserva não tem direito garantido à posse porque são vagas que podem surgir ou não durante a validade do concurso. A informação é a Anpac. No entanto, nos casos em que houver terceirizado ocupando a vaga, ou se os candidatos aprovados dentro das vagas desistirem, apesar de estar originalmente fora do número de vagas previsto em edital, o candidato passa a adquirir direito líquido e certo à nomeação se com isso obtiver posição dentro das vagas oferecidas inicialmente. Esse entendimento já firmado pelo STF também é aplicado pelo STJ em diversos julgados.

APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

VERDADE. A Anpac lembra que de acordo com posicionamento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) o aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito líquido e certo à nomeação. A Justiça entende que não são cabíveis alegações quanto à não necessidade do servidor ou insuficiência de verba, já que, quando o edital é publicado, houve autorização do órgão de planejamento e gestão para aquele número de vagas, e previsão no orçamento para a contratação daqueles servidores, diz a Anpac. Se o prazo de validade do concurso estiver expirando e a nomeação não tiver acontecido, o candidato pode pedir auxílio ao Judiciário para fazer valer o seu direito.

APOSENTADOS

MEIA VERDADE. De acordo com o advogado Victor Marques quem já é aposentado no serviço público não pode acumular novo cargo. Se for aposentado na iniciativa privada, pode. Mas o candidato deve ter até 65 anos para entrar no serviço público, pois, para se aposentar nele, deve cumprir 5 anos na função, destaca.

GESTANTE

MITO. Candidata gestante não pode tomar posse do cargo público? O advogado Victor Marques salienta que a candidata aprovada em concurso público e nomeada, tem direito a posse, não constituindo impedimento à circunstância de encontrar-se grávida. Pela lei o candidato para tomar posse tem que fazer um conjunto de exames admissionais, gravidez não é uma doença, portanto não caracteriza impedimento para a tomada de posse. Se caso a apresentação para tomada de posse coincidir com período de nascimento da criança, a candidata poderá entrar com recurso na justiça, podendo ou não ter sua posse adiada, destaca.

ANO ELEITORAL

MITO. Pode abrir concurso em ano eleitoral? Esta é uma dúvida constante entre os candidatos. O advogado Victor Marques esclarece que existem vedações expressas na chamada Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) sobre as contratações e nomeações pela administração em ano eleitoral, porém, há exceções. No entanto, não há vedação quanto à realização de concursos públicos em época de eleições. Ele lembra que a previsão está no inciso V do artigo 73, que estabelece que é proibido nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir ou demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunstância do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito ( ).

No entanto, estão ressalvadas as seguintes hipóteses:

Nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) Nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c)Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) Nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e)Transferência ou remoção, ex officio, de militares, policiais civis e agentes penitenciários.

SAÚDE

VERDADE. O advogado Victor Marques destaca que não será qualquer situação que poderá gerar a eliminação do candidato na fase de exames de saúde. Ele afirma que deve, necessariamente, existir previsão em lei. Além disso, não basta estar previsto em Lei, eis que a exigência deve ser razoável, sob pena de inconstitucionalidade. Marques ressalta que a eliminação deve ser devidamente justificada com os motivos que efetivamente incapacitam o candidato para a função.

Não há o menor sentido em eliminar o candidato por motivos transitórios ou passíveis de solução cirúrgica ou por uso de aparelhos que o colocam em condição de normalidade. Isso é ilegal e inconstitucional, pois não afeta o regular exercício da função. Em resumo, não se pode eliminar candidato por anomalias que não o tornem inapto para o exercício do cargo, diz.

Assim, segundo Marques, candidatos com diabetes comprovadamente controlada (possuindo uma vida normal), cirurgias em joelho com sucesso, problemas oftalmológicos com possibilidade de correção, dentre outras, não devem ser eliminados dos certames, sob pena de inconstitucionalidade.

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