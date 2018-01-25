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Expectativa

Ministro confirma retomada de concursos público ainda este ano

Orçamento 2018 tem uma reserva de R$ 600 milhões para a contratação de servidores

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 15:30
Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, confirmou a abertura de novos concursos Crédito: Ministério do Planejamento
O governo federal vai retomar a realização de concursos públicos a partir deste ano. A informação foi confirmada pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em recente entrevista ao programa da rádio "Por Dentro do Governo".
O ministro destacou que as novas contratações serão para recomposição do quadro de pessoal. "Esse ano nós voltaremos realmente a ter concurso, mas há um limite: o número de pessoas que entrar vai ser exatamente, no máximo, o número de pessoas que vai sair", explicou Dyogo Oliveira.
Em outubro do ano passado, o ministro disse que o Orçamento 2018 tem uma reserva de R$ 600 milhões para a contratação de servidores.
Ainda não foram informados quais os órgãos que devem ser contemplados com as vagas em 2018, mas todos os pedidos  de certames serão avaliados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
A expectativa é de que sejam abertos concursos para a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Ministério do Trabalho, o Banco Central do Brasil (Bacen) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esses órgãos apresentam um alto déficit de servidores e que devem entrar na lista de autorizações do Ministério do Planejamento.
A defasagem do Poder Executivo federal é de mais de 200 mil servidores.
 

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