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Bolsa de R$ 850

Ministério Público Federal seleciona estagiários no ES

Seleção é para formação de cadastro de reserva para áreas de Direito e Arquivologia.

Publicado em 20 de Março de 2018 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 12:25
O valor da bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para 20h semanais Crédito: Arquivo / AG
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) abriu inscrições para formação de cadastro de reserva de estagiários dos cursos de Direito e Arquivologia. O valor da bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para 20h semanais. As inscrições vão até o dia 6 de abril, no site do MPF.
Os alunos de Direito poderão atuar em Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus. Já os de Arquivologia somente em Vitória.
Podem concorrer às vagas de estágio os estudantes que tenham concluído pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, para cursos com 10 ou mais semestres; ou o 3º semestre para cursos que tenham menos de 10 semestres.
A seleção dos candidatos de Arquivologia será feita por meio de prova objetiva. Já os candidatos de Direito serão selecionados por meio de prova objetiva e discursiva. Ambas estão previstas para o dia 29 de abril.
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por mais um.
Inscrições
Os interessados devem se inscrever para os locais onde pretendem atuar, e as inscrições são em páginas diferentes.
Inscrição para a Procuradoria da República no Espírito Santo (Vitória) 
Inscrição para a Procuradoria da República no Município de Linhares
Inscrição para a Procuradoria da República no Município de Colatina
Inscrição para a Procuradoria da República no Município de São Mateus 
Depois de preencher o formulário online, o candidato deverá enviar para o e-mail [email protected] em um único documento, no formato PDF, cópias do CPF, carteira de identidade, declaração atualizada de escolaridade e histórico escolar.
Caso que o candidato concorra às vagas pelo sistema de minoria ou deficiência deve entregar documentos adicionais, conforme o edital.
Prova
A prova será realizada no dia 29 de abril (domingo), a partir das 13h30, em locais que serão divulgados no site.
O processo seletivo consistirá na aplicação de prova objetiva com 30 questões para os alunos de Arquivologia.
Os alunos de Direito farão prova objetiva e discursiva, sendo 40 questões objetivas de múltipla escolha e, no máximo, duas questões discursivas, com um ou mais subitens.

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