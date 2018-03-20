Ministério Público Federal seleciona estagiários no ES

O valor da bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para 20h semanais Crédito: Arquivo / AG

no site do MPF. O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) abriu inscrições para formação de cadastro de reserva de estagiários dos cursos de Direito e Arquivologia. O valor da bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para 20h semanais. As inscrições vão até o dia 6 de abril,

Os alunos de Direito poderão atuar em Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus. Já os de Arquivologia somente em Vitória.

Podem concorrer às vagas de estágio os estudantes que tenham concluído pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, para cursos com 10 ou mais semestres; ou o 3º semestre para cursos que tenham menos de 10 semestres.

A seleção dos candidatos de Arquivologia será feita por meio de prova objetiva. Já os candidatos de Direito serão selecionados por meio de prova objetiva e discursiva. Ambas estão previstas para o dia 29 de abril.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por mais um.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever para os locais onde pretendem atuar, e as inscrições são em páginas diferentes.

Depois de preencher o formulário online, o candidato deverá enviar para o e-mail [email protected] em um único documento, no formato PDF, cópias do CPF, carteira de identidade, declaração atualizada de escolaridade e histórico escolar.

Caso que o candidato concorra às vagas pelo sistema de minoria ou deficiência deve entregar documentos adicionais, conforme o edital.

Prova

A prova será realizada no dia 29 de abril (domingo), a partir das 13h30, em locais que serão divulgados no site.

O processo seletivo consistirá na aplicação de prova objetiva com 30 questões para os alunos de Arquivologia.