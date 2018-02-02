Ministério Público do Rio abre concurso com salário de até R$ 27,5 mil

Concurso para promotor do RJ contará com cinco etapas Crédito: Reprodução internet





O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso público para o cargo de para promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,16. A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para participar da seleção, o candidato precisa ser bacharel em Direito e três anos, pelo menos, de prática jurídica.

Os interessados podem se inscrever no período de 5 de fevereiro a 6 de abril pelo site

. A taxa é de R$ 300.

O concurso contará com cinco etapas: prova escrita preliminar, provas escritas especializadas, provas orais, prova escrita de língua portuguesa e prova de títulos.