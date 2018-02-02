Ministério Público do Rio abre concurso com salário de até R$ 27,5 mil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso público para o cargo de para promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,16. A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para participar da seleção, o candidato precisa ser bacharel em Direito e três anos, pelo menos, de prática jurídica.
Os interessados podem se inscrever no período de 5 de fevereiro a 6 de abril pelo site
. A taxa é de R$ 300.
O concurso contará com cinco etapas: prova escrita preliminar, provas escritas especializadas, provas orais, prova escrita de língua portuguesa e prova de títulos.
Os candidatos terão que responder questões de direito penal, direito processual penal, direito eleitoral, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito da infância e da juventude, tutela coletiva e princípios institucionais do Ministério Público. As datas ainda serão divulgadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso.