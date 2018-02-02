Ministério Público do ES abre vagas para estagiários de pós-graduação

Ministério Público do Espírito Santo vai selecionar estagiários de pós-graduação Crédito:

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo seletivo para a contratação de estagiário de pós-graduação. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para estudantes de Direito e Comunicação Social - Jornalismo.

A bolsa é de R$ 1,6 mil para carga horária de seis horas diárias, ou seja, 30 horas semanais. Os estagiários vão receber ainda auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais.

Os estudantes devem ser bacharel e estar cursando pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas semanais.

As chances para os estudantes de Direito são para os municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vargem Alta e Viana.

Já os estudantes selecionados em Comunicação Social - Jornalismo vão atuar na sede do órgão, em Vitória.

O estágio terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O prazo de validade da seleção será de 12 meses.

As inscrições poderão ser feitas no período de 5 a 25 de fevereiro de 2018, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br