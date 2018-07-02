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Inscrições abertas

Ministério Público do ES abre seleção para estagiários de pós-graduação

Bolsas chegam a R$ 1,6 mil, para carga horária de seis horas diárias; inscrições até o dia 15 de julho

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 15:21
Ministério Público vai contratar estudantes de nível superior Crédito: Vitor Jubini
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPE - ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
De acordo com o edital, as chances são para para estudantes de Pós-Graduação em Direito, em Arquitetura e em Engenharia Civil. A carga horária é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e Bolsa de R$ 1.600,00.
Os selecionados serão lotados nas Promotorias de Justiça de Boa Esperança, Ibatiba, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá e Vitória.
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho de 2018, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.mpes.mp.br
Os candidatos serão submetidos à provas objetivas nas datas prováveis de 24 e 26 de julho de 2018, conforme a vaga escolhida.
 

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