Ministério Público do ES abre seleção para estagiários de pós-graduação

Ministério Público vai contratar estudantes de nível superior Crédito: Vitor Jubini

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPE - ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

De acordo com o edital, as chances são para para estudantes de Pós-Graduação em Direito, em Arquitetura e em Engenharia Civil. A carga horária é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e Bolsa de R$ 1.600,00.

Os selecionados serão lotados nas Promotorias de Justiça de Boa Esperança, Ibatiba, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá e Vitória.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho de 2018, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.mpes.mp.br

Os candidatos serão submetidos à provas objetivas nas datas prováveis de 24 e 26 de julho de 2018, conforme a vaga escolhida.