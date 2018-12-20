Ministério Público analisa denúncia de fraude em concurso da PM

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros oferecem vagas para soldados e oficiais Crédito: José Carlos Schaeffer

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai analisar se há irregularidades nos concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De acordo com nota divulgada pela instituição, a denúncia foi protocolada na última segunda-feira (17) na Promotoria de Justiça Cível de Vitória. A manifestação será analisada e seu houver indícios de irregularidades, será aberta uma investigação.

Candidatos que não quiseram se identificar alegam falhas na aplicação da avaliação psicológica, que foi realizada no dia 2 de dezembro. Segundo eles, houve problemas na conclusão dos testes e nos resultados, provocando um alto índice de reprovação.

O professor do curso preparatório JC, Juliano Cezar, calcula que mais de mil candidatos foram prejudicados nesta etapa. Conforme o professor, para oficial do Corpo de Bombeiros, que oferece 7 vagas, foram convocados 41 candidatos, dos quais 6 foram considerados aptos e 35 inaptos.

Para soldado dos Bombeiros, com 120 vagas, foram convocados 242 candidatos, dos quais 133 inaptos, ou seja, uma reprovação de 55% dos participantes. Isso quer dizer que sobram 11 oportunidades. No caso da seleção para soldado da PM (250 chances), eram 922 convocados, com 316 deles aptos e 606 inaptos. Neste caso, a reprovação foi de 66%. A reprovação entre os candidatos a oficial da PM (30 vagas) foi ainda maior, 92%, com 291 convocados, sendo 267 inaptos, contabilizou o professor.

O concurso da PM e do Corpo de Bombeiros conta ainda com outras três etapas: exame de saúde, investigação social e entrega de documentos. O prazo para recurso contra o resultado da avaliação psicológica terminou na terça-feira (18).

Acredito que 95% dos participantes questionaram o resultado. Agora a banca vai analisar todos os pedidos. A aplicação do teste foi mal feita, pois os candidatos não poderiam ser avaliados por apenas um quesito e foi isso que aconteceu. Além disso, as conclusões dos testes estavam equivocadas, ressalta Juliano Cezar.

O professor afirma que alguns candidatos já entraram com ação na Justiça, mesmo sem a resposta dos recursos.

O grupo de candidatos também entrou em contato com o Conselho Regional de Psicologia e com a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. A nossa intenção foi apontar os erros e pedir ajuda para que tanta gente não seja prejudicada, disse um candidato.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), por meio de nota, informa que houve reprovação de candidatos por conta do não atingimento dos índices mínimos estabelecidos nos editais dos certames, cujos testes são mais rigorosos em função da natureza da carreira militar. Não há nenhuma violação quanto à idoneidade e à lisura da correção das provas. O resultado cabe recurso e o último dia para esse pedido foi nesta terça-feira (18), completa a nota.