Ministério da Saúde abre 3,5 mil vagas temporárias

Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado Crédito: Agência Brasil

Leia o edital. O Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado para contratar 3.592 profissionais de saúde de nível técnico e superior para atuação em hospitais do Rio de Janeiro. Os salários vão de R$ 1.374 a R$ 5.815.

www.portaldgh.saude.gov.br. É necessário preencher todos os campos solicitados no formulário e anexar currículo para avaliação. O candidato deverá realizar sua inscrição até o dia 30 de abril, no site. É necessário preencher todos os campos solicitados no formulário e anexar currículo para avaliação.

As vagas são para as seguintes áreas e formações:

- Enfermagem, com salário de R$ 2.455,00

- Técnico de Enfermagem, com salário de R$ 1.374,00

- Médico especializado, com salário de R$ 5.815,00

- Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, com salário de R$ 2.455,00

- Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar, com salário de R$ 1.374,00

As vagas serão distribuídas nas hospitais federais do Andaraí, Bonsucesso, Ipanema, Lagoa, Servidores do Estado e Cardoso Fontes, além dos institutos nacionais de Cardiologia (INC) e de Traumatologia e Ortopedia (Into), todos de administração direta do Ministério da Saúde.