Ministério da Saúde abre 3,5 mil vagas temporárias

O Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado para contratar 3.592 profissionais de saúde de nível técnico e superior para atuação em hospitais do Rio de Janeiro. Os salários vão de R$ 1.374 a R$ 5.815. Leia o edital.
O candidato deverá realizar sua inscrição até o dia 30 de abril, no site www.portaldgh.saude.gov.br. É necessário preencher todos os campos solicitados no formulário e anexar currículo para avaliação.
As vagas são para as seguintes áreas e formações:
- Enfermagem, com salário de R$ 2.455,00
- Técnico de Enfermagem, com salário de R$ 1.374,00
- Médico especializado, com salário de R$ 5.815,00
- Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, com salário de R$ 2.455,00
- Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar, com salário de R$ 1.374,00
As vagas serão distribuídas nas hospitais federais do Andaraí, Bonsucesso, Ipanema, Lagoa, Servidores do Estado e Cardoso Fontes, além dos institutos nacionais de Cardiologia (INC) e de Traumatologia e Ortopedia (Into), todos de administração direta do Ministério da Saúde.
O prazo de validade dos contratos será de seis meses, com possibilidade de prorrogação.