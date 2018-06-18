Marinha do Brasil abre novo concurso público com 30 vagas

Marinha contrata jovens para o Quadro de Praças Crédito: Reprodução internet

A Marinha do Brasil divulgou mais um concurso de admissão. A oferta é de 30 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada.

As oportunidades são para profissionais de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com nível médio/ técnico e idade entre 15 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019.

De acordo com o edital, são aceitas para estas áreas as titulações de Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica, e Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização.

As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto de 2018, por meio do site www.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70,00.

O concurso contará com prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais para cada área técnica e redação; eventos complementares (EVC) constituídos de verificação de dados biográficos (VDB); inspeção de saúde (IS) - fase preliminar e complementar; teste de aptidão física (TAF); avaliação psicológica (AP) e verificação de documentos (VD).