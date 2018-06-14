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Marinha abre concurso com 177 vagas para profissionais da Saúde

Oportunidades são para médicos, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, fonoaudiólogos e nutricionistas

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 13:53
Corpo de Saúde da Marinha Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público que visa contratar 177 profissionais da área da Saúde. A remuneração é de cerca de R$ 11 mil. Ao todo, são três editais. O primeiro é destinado a médicos, com o total de 154 vagas, em diversas especialidades, 12 vagas para Cirurgiões-Dentistas e mais 11 para Enfermeiros, Farmacêuticos, Fonoaudiólogos e Nutricionistas.
As inscrições podem ser feitas até dia 27 de junho de 2018, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.
Para participar da seleção, é necessário ter menos de 36 anos (no dia 1º de janeiro de 2019) e que tenham concluído o curso superior relativo à profissão a que concorrem, dentre outros requisitos previstos em edital. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 e o pagamento poderá ser realizado até o dia 3 de julho.
O certame contará com prova objetiva de conhecimentos profissionais e redação; Eventos Complementares constituídos de Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD) e Prova de Títulos (PT).
Os aprovados e classificados farão o Curso de Formação de Oficias (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Após a aprovação no CFO, no final de 2019, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber remuneração de cerca de R$ 11 mil.
Há oportunidades para o quadro de Médicos, nas especialidades de Alergologia (2); Anatomia Patológica (2); Anestesiologia (6); Cancerologia (1); Cardiologia (13); Cirurgia Cardíaca (1); Cirurgia Geral (5); Cirurgia Torácica (2); Cirurgia Vascular (5); Clínica Médica (8); Dermatologia (2); Endocrinologia/ Metabologia (5); Gastroenterologia (4); Geriatria (6); Ginecologia e Obstetrícia (14); Hematologia (2); Infectologia (1); Medicina Intensiva (4); Medicina Nuclear (1); Neurocirurgia (4); Neurologia (5); Oftalmologia (5); Ortopedia e Traumatologia (5); Otorrinolaringologia (2); Pediatria (13); Pneumologia (5); Proctologia (1); Psiquiatria (8); Radiologia (7); Radioterapia (1); Reumatologia (2) e Urologia (2).
Além disso, há chances para o Quadro de Cirurgião-Dentista (CP-CSM-CD/2018), nas especialidades de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (2); Dentística (2); Ortodontia (2); Patologia Bucal e Estomatologia (2); Prótese Dentária (2) e Radiologia (2), e o Quadro de Apoio à Saúde (CP-CSM-S/2018), nas áreas de Enfermagem (3); Farmácia (4); Fonoaudiologia (2) e Nutrição (2).
 

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