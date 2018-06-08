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Qualificação

Mais de mil vagas para quem quer aprender uma profissão

Aluno não paga mensalidade, doa alimentos ou papel A4 e paga uma taxa única

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 19:48
Há chances para cursos de informática básica Crédito: Pinterest
O Projeto Juventude Ativa está com 1.000 vagas abertas para cursos de qualificação. As aulas serão realizadas nos meses de junho e julho. O aluno não paga mensalidade, doa 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel A4) e paga uma taxa única que varia de R$ 79,90 a R$ 89,90 para materiais didaticos e despesas do curso.
Há chances para auxiliar administrativo (100), porteiro (50), recepcionista (50), elétrica predial (50), comandos elétricos (25), inglês (200), informática básica (175), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (25), escovista (25), cuidador de pessoas com deficiência (25), depilação (25), libras (25) e violão (25).
SAIBA MAIS
Projeto Juventude Ativa
Vagas: 1000, para os cursos de auxiliar administrativo (100), porteiro (50), recepcionista (50), elétrica predial (50), comandos elétricos (25), inglês (200), informática básica (175), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (25), escovista (25), cuidador de pessoas com deficiência (25), depilação (25), libras (25) e violão (25).
Inscrições: Até 12 de junho, das 9 às 17 horas, no Polo Laranjeiras, que fica na Rua Thomas Edson, 80, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ou no site www.juventudeativa.org.br
Outros cursos
Public play
Vagas: 67 para o Programa de Especialização Profissional e Bolsas de estudos para o curso de agente de aeroporto.
Inscrições: Até amanhã, das 9 às 17 horas. As avaliações para obter a Bolsa de estudos será no domingo, dia 10, incluem matemática, português, raciocínio logico e Redação. O atendimento ocorre na Avenida Central de Laranjeiras, Rua Travessa Travessa V5, 192.
CREA-ES
Vagas: Serão mais de 30 qualificações, gratuitas, dividas entre cursos e palestras, que vão ser oferecidas nos turnos da manhã, tarde e noite. As qualificações serão realizadas no período de 11 a 15 de junho, durante a Semana de Cursos do CRA-ES.
Inscrições: www.craes.org.br.

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