Mais de mil vagas para quem quer aprender uma profissão

Maquiagem básica está entre as opções de cursos Crédito: Guilherme Ferrari

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria devem aproveitar os cursos oferecidos pelo projeto OportunidadES. Esta semana estão abertas para 1.060 vagas em 36 cursos de capacitação profissional para os municípios da Serra e Vitória. A carga horária das qualificações é de 40 horas.

Os interessados podem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br . Para participar dos cursos, o candidato deve morar no local (município ou bairro) em que o curso será realizado e ter mais de 16 anos. Exceto nos cursos da área da saúde, em que o interessado deve possuir acima de 18 anos.

Na Serra, os bairros contemplados são Boa Vista, com 290 vagas em 11 opções de cursos, e Vista da Serra, com 310 vagas em nove opções de áreas profissionais. O prazo para se inscrever segue até domingo (27).

Já para os moradores de Vitória, há duas opções de cursos: Berçarista e Moda Criativa. Ao todo, são 16 opções de áreas profissionais em 460 vagas. As inscrições para as qualificações podem ser feitas até 3 de junho. As aulas serão realizadas em três locais no Bairro da Penha.

CONFIRA OS CURSOS

Boa Vista  Serra

Local do curso: E.E.E.F.M Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Tomás,s/n, Boa Vista.

CURSOS: Atendimento ao cliente (30), cuidador de idosos (30), garçom (30), porteiro (30) e recepcionista (30).

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Boa Vista, Rua Salvador, 260, Boa Vista

CURSOS: Auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), balconista de farmácia (20), decoração de festas avançado (25) e design de sobrancelhas (25).

Vista da Serra  Serra

Local do curso: Igreja Batista Apostólica, Av. Argentina, 979, Vista da Serra I.

CURSOS: Auxiliar de logística e produção (40), maquiagem básica (30), organização de eventos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), porteiro (40) e decoração de festa (30).

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus de Vista da Serra, Rua Atílio Vivacqua, Vista da Serra.

CURSOS: Auxiliar de secretaria (40) e balconista de farmácia (40).

Vitória

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus, Rua Ariobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha

CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de logística e produção (20), balconista de farmácia (20), cuidador de idosos (35), cuidador infantil (35), berçarista (35), moda criativa (35), decoração de festas (20), fotografia (20), inglês básico (35) e porteiro (35).

Local dos cursos: Assembleia de Deus Ministério Maná, Avenida Professor Hermínio Black, 781, Bairro da Penha.

CURSOS: Design de sobrancelhas (35) e organização de eventos (35).

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida, Avenida Hermínio Blackman, 940, Bairro da Penha