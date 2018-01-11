Mais de mil vagas para cursos de graça na Serra

Entre as vagas do Projeto Tecnocap para cursos on-line estão oportunidades para atendente de telemarketing Crédito: Divulgação

O Projeto Tecnocap está com 1,3 mil vagas em cursos profissionalizantes presenciais e no formato Educação a Distância (EAD). As oportunidades são para a unidade de Laranjeiras, na Serra.

Qualquer pessoa pode participar. Não há cobrança de mensalidade: o aluno colabora com uma taxa única de R$ 79,90, referente ao material didático e às aulas práticas no laboratório.

Idiomas

Já a Public Play, empresa de treinamento e desenvolvimento de profissionais, em parceira com a Associação de Moradores de Barcelona e dentro do seu programa de Trabalho e Educação Profissional, abre as vagas para a 1º Chamada do curso de idiomas.

O Programa conta com bolsa de estudos gratuitas. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro, na sede da escola para os cursos básico, intermediário e avançado. Mais informações (27) 3068-3062.

SAIBA MAIS

Projeto Tecnocap

Vagas: 1,3 mil presenciais e no formato EAD.

Vagas Presenciais: Auxiliar administrativo (100), auxiliar de recursos humanos (100), porteiro condominial (100), auxiliar em logística (100) e informática básica (100)

Cursos On-line: 800 vagas, para Auto Cad profissional, atendente de farmácia, asistente administrativo, telemarketing, entre outras.

Informações: (27) 99731-3579 (whatsapp) ou 3079-1007.

Projeto Public Play

Vagas: para a 1º Chamada para o curso de Idiomas. São cursos como inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim ou japonês. Nessa primeira etapa serão selecionados pessoas a ingressarem no programa de estudos de inglês. O programa conta com bolsa de estudos gratuitas.