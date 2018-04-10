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Mais de 600 vagas para quem quer aprender uma profissão

Chances são para os moradores de Cariacica

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 19:40
Há oportunidades para quem quer trabalhar como porteiro Crédito: Reprodução internet
Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio deve ficar atento. O projeto OportunidadES oferece 610 vagas em cursos de qualificação. O aluno não paga pelo curso.
É necessário ter mais de 16 anos. Para os cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.
Os interessados podem se inscrever até o próximo domingo (15), no site www.oportunidades.es.gov.br.
As chances são destinadas aos moradores de Porto de Cariacica e Campo Verde, mas qualquer morador de Cariacica pode participar. Ao todo, 21 opções de cursos, com carga horária de 40 horas.
Confira os cursos
Porto de Cariacica
Local do curso: EEEFM Rosa Maria Reis: Avenida Virgílio Francisco Schwab, S/Nº, Porto Belo I, Cariacica.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de secretaria (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30), porteiro (30) e recepcionista (30).
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Campo Verde
Local do curso: EMEF Maria Guilhermina de Castro, Rua Santa Leopoldina, S/Nº, Campo Verde, Cariacica.
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), cuidador de idosos (30), cuidador infantil (25), design de sobrancelhas (30), fotografia (30), maquiagem básica (25), porteiro (30) e recepcionista (20).
Local do curso: Primeira Igreja Batista em Campo Verde, Rua Inácio Gibi, S/Nº, Campo Verde, Cariacica.
Curso: Confeitaria básica (30) e panificação (30).

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