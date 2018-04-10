Mais de 600 vagas para quem quer aprender uma profissão

Há oportunidades para quem quer trabalhar como porteiro Crédito: Reprodução internet

Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio deve ficar atento. O projeto OportunidadES oferece 610 vagas em cursos de qualificação. O aluno não paga pelo curso.

É necessário ter mais de 16 anos. Para os cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.

Os interessados podem se inscrever até o próximo domingo (15), no site www.oportunidades.es.gov.br

As chances são destinadas aos moradores de Porto de Cariacica e Campo Verde, mas qualquer morador de Cariacica pode participar. Ao todo, 21 opções de cursos, com carga horária de 40 horas.

Confira os cursos

Porto de Cariacica

Local do curso: EEEFM Rosa Maria Reis: Avenida Virgílio Francisco Schwab, S/Nº, Porto Belo I, Cariacica.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de secretaria (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30), porteiro (30) e recepcionista (30).



Mais de 230 vagas de emprego em agências do Sine no ES LEIA TAMBÉM Campo Verde

Local do curso: EMEF Maria Guilhermina de Castro, Rua Santa Leopoldina, S/Nº, Campo Verde, Cariacica.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), cuidador de idosos (30), cuidador infantil (25), design de sobrancelhas (30), fotografia (30), maquiagem básica (25), porteiro (30) e recepcionista (20).

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Campo Verde, Rua Inácio Gibi, S/Nº, Campo Verde, Cariacica.