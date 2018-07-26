Mais de 600 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha e Cariacica

Designer de sobrancelha é um dos cursos oferecidos pelo projeto Crédito: Reprodução intenet

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio podem se inscrever em uma das 605 vagas disponíveis no Projeto OportunidadES. São 24 opções de cursos para os moradores de Cariacica Sede, em Cariacica, e Boa Vista, em Vila Velha. Os alunos não pagam pelas aulas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho, no site www.oportunidades.es.gov.br . Para participar, o candidato deve ter mais de 18 anos para os cursos da área da saúde (balconista de farmácia, cuidador infantil e idosos) e mais de 16 anos para os demais cursos. Além disso, é preciso morar nos bairros onde estão sendo oferecidas as vagas.

Em Cariacica Sede, são 10 opções de cursos em 300 vagas e as aulas acontecem em dois locais: EEEFM Professor Augusto Luciano e na Montanha da Esperança. Já os moradores de Boa Vista receberam 305 vagas em 14 opções de áreas profissionais e as aulas serão realizadas na UMEF Rubem Braga e na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Os cursos têm carga horária de 40 horas e serão ministrados por professores do CEET Vasco Coutinho. O resultado dos processos seletivos serão divulgados no dia 3 de agosto no site do projeto.

Veja os cursos oferecidos em cada bairro

CARIACICA SEDE

Local do curso: EEEFM Professor Augusto Luciano, Praça Luiz Bezerra Sobrinho, s/nº, Cariacica.

CURSOS

Auxiliar de Departamento Pessoal (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Fotografia (30)

Local do curso: Montanha da Esperança, Estrada Fazenda Rocas Velhas, s/nº, Cariacica.

CURSOS

Balconista de farmácia (30)

Cuidador infantil (30)

Informática avançada (30)

Informática básica (30)

Maquiagem básica (30)

Porteiro (30)

BOA VISTA

Local do curso: UMEF Rubem Braga, Rua Raquel de Queirós, 422, Boa Vista II, Vila Velha.

CURSOS

Almoxarife (20)

Auxiliar de departamento pessoal (20)

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de secretaria (20)

Balconista de farmácia (25)

Confeitaria avançada (20)

Cuidador de idosos (20)

Design de sobrancelhas (20)

Fotografia (20)

Informática (20)

Recepcionista (25)

Local do curso: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Érico Veríssimo, 25,- Boa Vista I, Vila Velha

CURSOS

Decoração de festas (25)

Porteiro (25)