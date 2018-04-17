Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 600 vagas abertas para quem quer aprender uma profissão
Viana

Mais de 600 vagas abertas para quem quer aprender uma profissão

Oportunidades para preferencialmente para quem mora em Marcílio de Noronha e Vila Bethânia

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 14:25
Há chances para aprender a fazer doces para festas Crédito: Reprodução | Elo7
Os moradores de Viana já podem se inscrever para um dos cursos gratuitos disponíveis pelo Projeto OportunidadES. São 605 vagas, distribuídas por 23 opções de qualificação. As aulas ocorrem em parceria com o Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda do município (Gerar).
As chances são destinadas, preferencialmente, aos moradores de Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. Os candidatos precisam ter mais de 16 anos e morar nos bairros contemplados, ou em Viana. Nos cursos da área da saúde a idade mínima são 18 anos.
Os interessados podem se inscrever até domingo, dia 22, no site
www.oportunidades.es.gov.br
. Também é possível se inscrever no CRAS Viana Sede, Marcílio de Noronha, Campo Verde e Vale do Sol.
Ao todo, 23 opções de cursos fazem parte das ofertas: Inglês Básico, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Rotinas Administrativas, Fotografia, Doces Para Festas, Confeitaria Avançada, Cuidador Infantil e Design de Sobrancelhas são algumas opções.
A lista com os aprovados de cada bairro será divulgada no dia 25 de abril.
Mais Vagas
O Projeto OportunidadES também está com vagas de cursos disponíveis para moradores de Vitória. A oferta é de 515 chances e os interessados têm até o dia 22 para se inscrever.
CONFIRA OS CURSOS
 
Marcílio de Noronha
Local do curso: Igreja Cristã Filadélfia, Rua Osasco, 10.
CURSOS: Balconista de farmácia (35), cuidador de idosos (35), design de sobrancelhas (25) e recepcionista (25).
Local do curso: Primeira Igreja Batista de Marcílio de Noronha, Rua Pelotas, 24.
CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (25), auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), confeitaria avançada (20), doces para festas (20), fotografia (20) e porteiro (20).
Vila Bethânia
Local do curso: Primeira Igreja Assembleia de Deus, Rua da Assembleia, 2.
CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de logística e produção (35), auxiliar de secretaria (20), balconista de farmácia (40), cuidador de idosos (20), cuidador infantil (20), design de sobrancelhas (20), inglês básico (35), maquiagem básica (20), porteiro (40), recepcionista (35).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina
Rio Branco-ES x Real Noroeste, pela Série D do Brasileirão 2026
Rio Branco vence Real Noroeste e sobe para vice-liderança do Grupo 12 da Série D
Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados