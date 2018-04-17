Mais de 600 vagas abertas para quem quer aprender uma profissão

Há chances para aprender a fazer doces para festas Crédito: Reprodução | Elo7

Os moradores de Viana já podem se inscrever para um dos cursos gratuitos disponíveis pelo Projeto OportunidadES. São 605 vagas, distribuídas por 23 opções de qualificação. As aulas ocorrem em parceria com o Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda do município (Gerar).

As chances são destinadas, preferencialmente, aos moradores de Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. Os candidatos precisam ter mais de 16 anos e morar nos bairros contemplados, ou em Viana. Nos cursos da área da saúde a idade mínima são 18 anos.

Os interessados podem se inscrever até domingo, dia 22, no site

. Também é possível se inscrever no CRAS Viana Sede, Marcílio de Noronha, Campo Verde e Vale do Sol.

Ao todo, 23 opções de cursos fazem parte das ofertas: Inglês Básico, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Rotinas Administrativas, Fotografia, Doces Para Festas, Confeitaria Avançada, Cuidador Infantil e Design de Sobrancelhas são algumas opções.

A lista com os aprovados de cada bairro será divulgada no dia 25 de abril.

Mais Vagas

O Projeto OportunidadES também está com vagas de cursos disponíveis para moradores de Vitória. A oferta é de 515 chances e os interessados têm até o dia 22 para se inscrever.

CONFIRA OS CURSOS





Marcílio de Noronha

Local do curso: Igreja Cristã Filadélfia, Rua Osasco, 10.

CURSOS: Balconista de farmácia (35), cuidador de idosos (35), design de sobrancelhas (25) e recepcionista (25).

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Marcílio de Noronha, Rua Pelotas, 24.

CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (25), auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), confeitaria avançada (20), doces para festas (20), fotografia (20) e porteiro (20).

Vila Bethânia

Local do curso: Primeira Igreja Assembleia de Deus, Rua da Assembleia, 2.

CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de logística e produção (35), auxiliar de secretaria (20), balconista de farmácia (40), cuidador de idosos (20), cuidador infantil (20), design de sobrancelhas (20), inglês básico (35), maquiagem básica (20), porteiro (40), recepcionista (35).