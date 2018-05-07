Mais de 600 chances de emprego no Espírito Santo

Oportunidades para quem quer emprego com certeira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 630 vagas para quem procura um trabalho com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências de emprego de todo o Estado e os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer dos documentos pessoais. Há chances para todos os níveis de escolaridade.

Os candidatos que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para as entrevistas.

As agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, reúnem 200 vagas. Há chances como analista de Recursos Humanos, confeiteiro, vendedor, auxiliar de dentista, cozinheiro, costureiro, entre outros. Só para se ter uma ideia, em Anchieta, há 6 oportunidades para instrutor de autoescola, e em Aracruz há 22 vagas em aberto para pintor.

Em Viana, a Agência de empregos tem pelo menos cinco vagas como moleiro e pintor automotivo. Já no Sine de Vila Velha são 43 chances, sendo 24 para técnico de enfermagem e 15 para empregado doméstico.

Oportunidades também na Agência do Trabalhador de Cariacica. No local são 316 vagas, das quais 232 para ampla concorrência e 84 para pessoas com deficiência.

No Sine da Serra, a semana começa com 38 vagas e na Agência do Trabalhador de Vitória, com 28 chances.

CONFIRA AS VAGAS





SINE ANCHIETA

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta

Vagas: Instrutor de autoescola (6).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz.

Vagas: Mecânico de refrigeração (1), almoxarife PCD (1), encarregado operacional (3), auxiliar de dentista (1), supervisor de contratos - pintura (1), pintor industrial - rolo e trincha (22), cozinheiro (1) e moço de máquinas (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100, Centro.

Vagas: Auxiliar de Cozinha (1), cozinheiro Industrial (1), garçom (1), vendedor porta a porta (5) e vendedor pracista (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Assistente administrativo (1), conselheiro de dependente químico (1), consultor de vendas (6), cortadeira de roupas sob medida (1), designer gráfico (1), mecânico de máquinas pesadas (1), operador de guindauto (3), promotor de vendas PCD (3), torneiro CNC (1), técnico ambiental (1) e técnico de engenharia civil (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Vagas: Acabador de mármore e granito (2), churrasqueiro (1), operador de telemarketing ativo PCD (10), pesquisador de preços (1) e vendedor porta a porta (4).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Caldeireiro (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor porta a porta (2), encarregado de construção civil (1), vendedor de serviços e cursos (1), auxiliar de dentista (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), auxiliar de linha de produção (1) e operador de fresadora com comando numérico (1).

SINE LINHARES

Endereço:Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Analista de suporte (1), atendente de cafeteria (1), consultor de vendas externa (1), coordenador de turno em lanchonete (1), costureira de máquinas industriais (30), costureira em geral (1), operador de máquina de fabricar papel para pães (1), técnico agrícola (1) e técnico de enfermagem do trabalho (3).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), chapeiro (1), mecânico de máquinas agrícolas (1).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Vagas: Analista de recursos humanos (1), auxiliar de cozinha (5), atendente de balconista (1), atendente de laboratório (3), auxiliar administrativo (1), banho e tosa de animais (1), cozinheira (1), confeiteira (1), estagiário de TI (7), garçom (5), mecânico automotivo (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), mecânico de refrigeração (1), operador de motosserra (20), padeiro (1), técnico de enfermagem (6), técnico de informática (1), técnico em radiologia (4) e vendedor técnico (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, em Viana Sede

Vagas: Moleiro (1), pintor automotivo (1), cozinheiro industrial (1), auxiliar linha de produção (1) e vagas para PCD.

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro

Vagas: Auxiliar de pessoal (1), confeiteiro (1), costureira em geral (1), empregado doméstico diarista (15), técnico automotivo (1) e técnico de enfermagem (24).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Açougueiro (5), advogado júnior (10), ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), almoxarifado / controlador de manutenção (1), analista contábil (1), analista contábil tributário (10), analista de RH sênior - business partner (10), assistente administrativo financeiro (10), assistente de TI (10), assistente / auxiliar de vendas (3), auxiliar de capoteiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de obras (2), auxiliar de serviços gerais / conservação e limpeza (2), balconista (1), capoteiro (2), cobrador (5), confeiteiro (3), coordenador contábil (10), coordenador de importação (10), encarregado de departamento pessoal (10), enfermeiro (1), estágio de administração (8), estágio de ciências contábeis (5), estágio de comunicação social (1), estágio de ensino médio (6), estágio de letras / inglês (1), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em administração (7), estágio de técnico em elétrica ou eletrotécnica (1), estágio de técnico em enfermagem (2), estágio de técnico em informática (1), estágio de técnicos em recursos humanos (2), estágio de técnico em saúde bucal (1), estágio de técnico em vendas (1), mecânico (1), mecânico a diesel (1), moleiro (1), montador automotivo (1), motorista (7), motorista (2), motorista carreteiro (15), padeiro (5), pedreiro (2), pintor de obras (3), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), repositor de mercadorias (1), salgadeira (1), técnico de enfermagem (10), técnico higiene ocupacional (10), vendedor (1), vendedor de autopeças (1), vendedor externo (3) e vendedor externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Apoio de loja (1), assistente administrativo (1), assistente administrativo logística (1), atendente de loja (3), auxiliar administrativo (2), auxiliar de garantia (1), auxiliar de serviços gerais (5), construção civil (1), divulgação e atendente externo (1), operador de telemarketing (10), representante de atendimento (55).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Auxiliar de linha de produção (10), auxiliar de mangarefe (10), bombeiro hidráulico (2) e operador de empilhadeira (6).

Vagas para pessoas com deficiência: Operador de telemarketing (10).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, Bento Ferreira.