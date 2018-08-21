Mais de 500 vagas para aprender uma profissão na Serra

Designer de sobrancelha é um dos cursos oferecidos pelo projeto Crédito: Reprodução intenet

Moradores do município da Serra que têm mais de 16 anos e quer aprender uma profissão já podem se inscrever nas 520 vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES nesta semana. São 18 opções de cursos de capacitação profissional e o melhor, o aluno não paga.

Os bairros contemplados são Balneário de Carapebus, com 240 vagas em seis opções de cursos, e Planalto Serrano com 12 opções de cursos divididos em 280 vagas. O prazo de inscrição vai até o próximo domingo (26), no site

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Para participar dos cursos, é preciso ter acima de 16 anos e morar na cidade, sendo que os moradores dos bairros contemplados têm prioridade. Nos cursos da área da saúde (Balconista de Farmácia e Berçarista) o interessado deve ter mais de 18 anos. O resultado será divulgado no site 29 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida com Cristo, Avenida do Meio, s/nº, Balneário de Carapebus, Serra.

CURSOS

Auxiliar de rotinas administrativas (40)

Auxiliar de secretaria (40)

Igreja Monte Sião - Ministério Primeira Essência, Avenida do Meio, s/nº, Balneário de Carapebus, Serra.

CURSOS

Berçarista (40)

Cuidador de idosos (40)

Igreja Assembleia de Deus Ministério Vitória, Rua Palmares, 30, Balneário de Carapebus, Serra.

CURSOS

Decoração de festas (40)

Porteiro (40)

PLANALTO SERRANO

CMEI Geralda Carvalho Patrocínio, Rua Tupi,s/nº, Planalto Serrano Bloco C, Serra.

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (20)

Auxiliar de secretaria (20)

EEEFM Professores João Antunes das Dores, Rua Alameda dos Estudantes, s/nº, Bloco A, Planalto Serrano, Serra

CURSOS

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Decoração de festas (30)

Inglês básico (30)

Recepcionista (30)

Igreja Assembleia de Deus Ministério Serra, Rua Boa Vista, s/nº, Planalto Serrano, Bloco A, Serra

CURSOS

Almoxarife (20)

Auxiliar de logística e produção (20)

Balconista de farmácia (20)

Berçarista (20)

Design de sobrancelhas (20)

Porteiro (20)