Mais de 500 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha

Em Aribiri, há vagas para preparação de salgados Crédito: Brunamereu / Pixabay

O Projeto OportunidadES está com 595 vagas abertas em cursos de qualificação. Desta vez, as chances estão disponíveis em Vila Velha, sendo 305 para Jaburuna e 290 para Aribiri. São 19 opções de cursos para moradores dos dois bairros.

Cada curso tem a carga horária de 40 horas. Para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos (exceto nos cursos de saúde em que ele deve ter acima de 18 anos) e morar na cidade.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de agosto, no site www.oportunidades.es.gov.br . A seleção é por ordem de inscrição e o resultado será divulgado no dia 24 de agosto.

CONFIRA AS VAGAS

JABURUNA

Local do curso: Igreja Batista de Jaburuna, Rua Epitácio Pessoa, 762, Jaburuna, Vila Velha.

CURSOS

Confeitaria básica (35)

Cuidador de idosos (40)

Design de sobrancelhas (40)

Doces para festas (35)

Porteiro (40)

Preparação de salgados (35).

Local do curso: União Espírita Caminho da Luz, Rua Emiliana Júlia da Silva, 53, Jaburuna, Vila Velha.

CURSOS

Maquiagem básica (40)

Recepcionista (40)

ARIBIRI

Local do curso: Escola Ofélia Escobar, Rua Ramiro Leal Réis, S/nº, Aribiri, Vila Velha.

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Porteiro (30)

Balconista de farmácia (30)

Design de sobrancelhas (30)

Preparação de salgados (30)

Local do curso: Primeira Igreja Batista, Rua José Bonifácio, 206, Aribiri, Vila Velha

CURSOS

Auxiliar de secretaria (20)

Inglês básico (20)

Decoração de festas (20)

Costura (40)

Fotografia (20)

Berçarista (20)