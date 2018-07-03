Mais de 500 vagas em concursos no ES com salário de até R$ 9 mil

Concursos contam com oportunidades para todos os níveis Crédito: Reprodução internet

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Isso porque há nove concursos públicos com inscrições abertas no Espírito Santo. Ao todo, a oferta é de 509 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 9,5 mil.

CONFIRA AS VAGAS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

O Corpo de Bombeiros (CBM) e a Polícia Militar (PM) estão com 417 vagas abertas para quem tem o ensino médio. As oportunidades estão distribuídas por cinco editais.

Para a Polícia Militar, o edital nº 01/2018 visa o provimento de 250 vagas para Soldado Combatente Quadro de Praças. Já o Concurso nº 02/2018 conta com 10 vagas para Soldado Músico. Por fim, o edital nº 03/2018 tem 30 vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes. Já no Corpo de Bombeiros o documento nº 04/2018 oferta oportunidades para Oficial Combatente (7) e o edital nº 05/2018 tem vagas para Soldado Combatente Bombeiro Militar (120).

O subsídio para o aluno do Curso de Formação varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.445,55, que após a incorporação será de R$ 2.778,43, chegando a R$ 5.823,07 para Aspirante-a-Oficial.

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de julho de 2018, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 60,00 para soldados e R$ 120,00 para oficiais.

CÂMARA DE CASTELO

A Câmara de Castelo reabriu as inscrições para o cargo de analista de controle interno. O cargo, que conta com uma vaga, exige o nível superior em Direito, Contabilidade ou Administração e registro no conselho de classe. Os interessados podem se inscrever até 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 70,00. A remuneração é de R$ 2.714,21, mais R$ 379,50 de Auxílio Alimentação.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura de Alto Rio Novo está com inscriçõe abertas para o processo seletivo que visa a contratação de sete profissionais temporários. As chances são para todos os níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Há oportunidades disponíveis para os cargos de Médico; Médico Plantonista; Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Odontólogo (1); Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Radiologia (1); Fiscal Sanitário (1); Auxiliar de Consultório Odontológico (1); Auxiliar de Análises Clínicas; Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista.

Com jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados devem receber remunerações que variam de R$ 266,08 a R$ 8.000,00.

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de julho de 2018, das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 13h, às sextas-feiras, na própria Prefeitura de Alto Rio Novo, na Rua Paulo Martins, nº 266, bairro Santa Bárbara.

PREFEITURA DE FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de assistente administrativo. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva e os candidatos precisam ter o nível médio.

Os interessados podem se inscrever nos dias 4 e 5 de julho de 2018, de forma presencial, na Rua Stefano Brozeghini, 133, Centro, no horário das 12h às 13h às 16h.

Os contratos serão temporários e os convocados vão ter carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 938,53.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari abriu processo seletivo simplificado para contratar 12 Técnicos de Enfermagem e formar cadastro de reserva.

O prazo para se inscrever será nos dias 3 e 4 de julho de 2018, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), que fica na Rua Adamastor Antônio Silva, no Bairro Muquiçaba, das 9h às 17h.

A seleção será feita por meio de meio de avaliação de títulos. A remuneração é de R$ 1.037,83, para carga horária de 40 horas semanais.

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu concurso público para a contratação de 40 professores efetivos. A seleção oferece vagas para MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (10) e Educação Infantil (15); MAMPP - Pedagogo (2); e MAMPB - Artes (1), Ciências (2), Educação Física (2), Geografia (1), História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (2) e Matemática (3). Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40h semanais, com remuneração que pode variar de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72.

As inscrições são realizadas via internet, no endereço eletrônico www.ibade.org.br , até o dia 16 de julho de 2018. A taxa de participação é de R$ 73,00.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa está com inscrições abertas para a contratação de biólogo. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.861,82.

Os interessados podem se inscrever até 4 de julho de 2018, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30, na Secretaria de Meio Ambiente, na Avenida José Eugenio Vervloet, 142, Loteamento Vale do Canaã, em Santa Teresa.

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. A seleção tem como objetivo preencher cadastro reserva para Motorista, de Nível Fundamental.

A carga horária é de 44h semanais e remuneração no valor de R$ 1.581,86.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho de 2018, na sede da prefeitura, que fica na Avenida Evandi Américo Comarela, 385, Bairro Esplanada. O atendimento ocorre das 8h às 16h.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS - ES) podem ser feitas até o dia 8 de julho de 2018, no site www.selecao.es.gov.br . Para participar, é necessário ter o nível médio.

A oferta é de 30 vagas para o cargo de Inspetor Penitenciário - Masculino e Feminino, onde os contratados devem atuar por tempo determinado, nas Unidades Prisionais de Aracruz, Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, Barra de São Francisco Colatina, Linhares, São Domingos do Norte, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, em regime de plantão, escala 12hx36h ou em jornada de 40h semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

A remuneração desta função é de R$ 2.776,04, além do benefício de Vale refeição no valor de R$ 300,00.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para dois novos Concursos Públicos destinados à contratação de Professores do Magistério Superior. No certame nº 42/2018 a oportunidade é para Docente da área de Matemática (1), já no Concurso nº 43/2018 a vaga é para lecionar na área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1).

Estes Professores devem atuar em Regime de Dedicação Exclusiva, fazendo jus a remunerações que variam de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67 ao mês, de acordo com a titulação dos mesmos.