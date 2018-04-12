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Mais de 500 vagas abertas para quem quer aprender uma profissão

Há chances para cursos de maquiagem básica, cuidador de idosos e fotografia

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 12:53
Entre as opções, há vagas para o curso de fotografia Crédito: Alberto GE/ Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio deve ficar atento. O projeto OportunidadES oferece 515 vagas em cursos de qualificação para os moradores de Vitória. O aluno não paga pelo curso.
É necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro ou município onde o curso será realizado. Para os cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.
Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de abril, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para efeito de seleção será considerada, preferencialmente, os moradores dos bairros Santo Antônio, Mário Cypreste, Caratoíra, Morro do Quadro, Inhanguetá, Bela Vista e, ainda, a ordem de inscrição dos candidatos.
Os cursos são de graça e têm a carga horária de 40 horas. A lista dos aprovados será divulgada no dia 26 de abril de 2018.
LEIA TAMBÉM
Mais de 600 vagas para quem quer aprender uma profissão
CONFIRA OS CURSOS
LOCAL DO CURSO:
Associação dos Obras Pavonianas de Assistência, Avenida Santo Antônio, 1.746, Santo Antônio, Vitória
CURSOS
Confecção de bolsas (30)
Confeitaria básica (25)
Costura (30)
Design de sobrancelha (25)
Doces para festas (25)
Informática básica (30)
Maquiagem avançada (25)
Porteiro (30)
Recepcionista (30)
LOCAL DO CURSO
Igreja Evangélica Àgape, Rua Serafim Derenze, 455, Santo Antônio, Vitória.
CURSOS
Atendimento ao cliente (15)
Auxiliar de departamento pessoal (15)
Auxiliar de estoque e armazenamento (20)
Auxiliar de logística e produção (20)
Auxiliar de secretaria (15)
Balconista de farmácia (30)
Biscoitos caseiros (25)
Bolos artísticos (25)
Cuidador de idosos (30)
Cuidador infantil (20)
Decoração de festas (20)
Fotografia (15)
Maquiagem básica (15)
 

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