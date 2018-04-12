Mais de 500 vagas abertas para quem quer aprender uma profissão

Entre as opções, há vagas para o curso de fotografia Crédito: Alberto GE/ Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio deve ficar atento. O projeto OportunidadES oferece 515 vagas em cursos de qualificação para os moradores de Vitória. O aluno não paga pelo curso.

É necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro ou município onde o curso será realizado. Para os cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de abril, no site www.oportunidades.es.gov.br

Para efeito de seleção será considerada, preferencialmente, os moradores dos bairros Santo Antônio, Mário Cypreste, Caratoíra, Morro do Quadro, Inhanguetá, Bela Vista e, ainda, a ordem de inscrição dos candidatos.

Os cursos são de graça e têm a carga horária de 40 horas. A lista dos aprovados será divulgada no dia 26 de abril de 2018.



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LOCAL DO CURSO:

Associação dos Obras Pavonianas de Assistência, Avenida Santo Antônio, 1.746, Santo Antônio, Vitória

CURSOS

Confecção de bolsas (30)

Confeitaria básica (25)

Costura (30)

Design de sobrancelha (25)

Doces para festas (25)

Informática básica (30)

Maquiagem avançada (25)

Porteiro (30)

Recepcionista (30)

LOCAL DO CURSO

Igreja Evangélica Àgape, Rua Serafim Derenze, 455, Santo Antônio, Vitória.

CURSOS

Atendimento ao cliente (15)

Auxiliar de departamento pessoal (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Auxiliar de logística e produção (20)

Auxiliar de secretaria (15)

Balconista de farmácia (30)

Biscoitos caseiros (25)

Bolos artísticos (25)

Cuidador de idosos (30)

Cuidador infantil (20)

Decoração de festas (20)

Fotografia (15)

Maquiagem básica (15)