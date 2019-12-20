Mais de 500 vagas abertas para profissionais da saúde no ES

*Viviane Maciel
Pelo menos cinco processos seletivos para profissionais da área da Saúde estão abertos do Norte ao Sul do Espírito Santo. Ao todo eles somam 519 oportunidades para cargos que vão do nível médio ao superior.
As chances são para funções como nutricionistas, psicólogos, veterinários, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, além de vagas para equipes de apoio, limpeza e administração dos hospitais.
As seleções com mais oportunidades estão sendo feitas nos municípios de Vitória e Cachoeiro de itapemirim, que juntos somam 470 vagas. As outras chances estão distribuídas entre os municípios de Serra, Linhares e Alfredo Chaves.
VITÓRIA
A empresa que presta serviços de saúde exclusivo para a terceira idade, MedSênior, iniciou o processo para a contratação de 300 profissionais para compor o quadro de colaboradores do primeiro hospital geriátrico do Espírito Santo, que vai inaugurar em 2020.
Os interessados podem se inscrever no site da empresa responsável pela seleção dos profissionais, a Kato Consultoria. As inscrições ficam abertas até que as vagas sejam preenchidas.
- Supervisor de Enfermagem - UTI Geral
- Auxiliar de Farmácia
- Farmacêutico
- Enfermeiro - Qualidade
- Técnico em Enfermagem
- Nutricionista Clínico
- Técnico em Radiologia
- Biomédico
- Técnico em Gesso
- Psicólogo
- Fonoaudiólogo
- Fisioterapeuta
- Supervisor de Enfermagem
- Supervisor de Enfermagem
- Enfermeiro - educação continuada
- Enfermeiro - Centro Cirúrgico
- Enfermeiro - Esterilização de Material
- Enfermeiro - Radiologia
- Enfermeiro - Pronto Socorro
- Enfermeiro - UTI Geral
- Enfermeiro - Internação
- Técnico em Enfermagem - UTI Geral
- Técnico em Enfermagem - Pronto Socorro
- Técnico em Enfermagem - Radiologia
- Técnico em Enfermagem - Esterilização de Material
- Técnico em Enfermagem - Centro Cirúrgico
- Assistente de Atendimento
- Assistente Operacional ( Secretária )
- Escriturário / Auxiliar
- Auxiliar de Manutenção
- Auxiliar Administrativo
- Almoxarife
- Analista de T.I
- Assistente de Hotelaria
- Copeiro
- Auxiliar de informações - Hostess
- Telefonista
- Auxiliar de Transporte de pacientes
- Analista de Recursos Humanos
- Analista de Pessoal
- Técnico em Segurança do Trabalho
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
A rede médica Unimed Sul Capixaba inicia o processo seletivo para a contratação de colaboradores para o novo hospital da cooperativa em Cachoeiro de Itapemirim. Serão cerca de 170 novas vagas de empregos diretos, oferecidas para profissionais do nível técnico ao superior.
Os interessados em uma vaga devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected]. Além do salário, os contratados ainda recebem outros benefícios como ticket-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e descontos em empresas de diversos setores.
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico de imobilização
- Fonoaudiólogo
- Técnico de Radiologia
- Técnico de Análises Clínicas
SERRA
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 13 novas oportunidades abertas para os cargos de enfermeiro, em diversos setores; psicólogo, no setor da Equipe Multidisciplinar; e analista pleno, no setor de Almoxarifado.
Para se candidatar a qualquer uma das chances, os interessados devem acessar o site do hospital e cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco. As inscrições ficam abertas até que as vagas sejam preenchidas.
- Enfermeiro
- Psicólogo
- Analista pleno
LINHARES
A Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do ES, vai abrir concurso público com 635 vagas para cargos de diversos níveis de escolaridade. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Entre os cargos oferecidos, três deles são para profissionais da área da saúde.Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.
As inscrições poderão ser feitas de 20 de dezembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020, no site do www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 73,30 para os cargos de nível superior. O pagamento deve ser feito até 13 de janeiro de 2020.
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo
ALFREDO CHAVES
A Prefeitura Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, também abre as inscrições para a seleção de 36 profissionais para compor o quadro de servidores temporários do município. Todas as vagas são para agentes comunitários de saúde com contratação de imediata.
Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter ensino médio completo e morar na localidade do município que pretende atuar. As inscrições serão realizadas de 6 de janeiro a 20 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca Chica no bairro Cajá, Centro, em Alfredo Chaves.
- Agentes comunitários de saúde
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene