Mais de 500 vagas abertas para profissionais da saúde no ES

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter ensino médio completo e morar na localidade do município que pretende atuar. As inscrições serão realizadas de 6 de janeiro a 20 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca Chica no bairro Cajá, Centro, em Alfredo Chaves.