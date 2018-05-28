Mais de 400 vagas de emprego abertas nesta segunda (28)

Há oportunidades para atuar em diversas áreas Crédito: Divulgação

A semana começa com 416 vagas de emprego abertas. Há oportunidades em todo o Estado e para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) têm 114 vagas nesta segunda-feira (28). As chances são para cargos de motoboy, vendedor, garçom, dentista, farmacêutico, entre outras.

No Sine da Serra, são 44 oportunidades de trabalho. As vagas são para áreas de vendedor de consórcio, técnico de enfermagem, operador de pá carregadeira, auxiliar de escritório, costureira, entre outras.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 194 vagas de emprego, sendo 74 destinadas às pessoas com deficiência. Além das vagas de emprego, é possível fazer o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Em Vila Velha, o Sine começa a semana com 30 vagas. A maior oferta é para o cargo de empregado doméstico diarista, com 10 vagas.

Confira as vagas

SINE ANCHIETA

Vaga: Caseiro (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Eletricista automotivo (1), op. de motosserra (14), nutricionista (1), motorista tritrem (20), motoboy (1), doméstica (1), alinhador de direção (1), mecânico automotivo (2), vendedor externo (15) e técnico em instrumentação (5).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Atendente comercial (3), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de escritório PCD (1), cozinheiro industrial (1), doméstica nos serviços gerais (1), garçom (1), polidor de pedras (1), vendedor porta a porta (3) e vendedor pracista (5).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Promotor de vendas PCD (3), torneiro e soldador (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Caixa de restaurante (1), churrasqueiro (1) e mecânico de motor a diesel (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Atendente comercial (1), professor de educação física (1), vendedor (1) e mecânico de máquina agrícolas (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Analista de vendas (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (3), auxiliar de serviços gerais PCD (3), banho e tosa de animais (1), balconista de farmácia (1), chapeiro para carnes (1), confeiteira (1), dentista clínico (1), dentista ortodôntico (1), entregador de marmitas (1), eletricista de manutenção industrial (1), farmacêutico (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), padeiro (1), téc. de instalação de internet (1) e técnico de nutrição e dietética (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Churrasqueiro (1), costureira em geral (8), diarista (10), lanterneiro de automóveis (1), manicure (6), motofretista (1), oficial de serviços gerais (1), op. de vendas (1) e pizzaiolo (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Auxiliar de linha de produção (1), cozinheiro industrial (1), estagiário de TI (1) e diversas áreas para PCD (5).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar de escritório (1), costureira geral colaretista (1), costureira geral pilotista (1), farmacêutico (5), mecânico de auto em geral (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), montador/instalador de toldo com carteira (1), operador de pá carregadeira (2), operador mantenedor (1), técnico de enfermagem (10) e vendedor de consórcio (20).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), assistente comercial (1), assistente de manutenção predial (1), assistente/auxiliar de vendas (3), auxiliar administrativo. (1), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de serviços gerais (1), balconista de farmácia (11), camareira (3), capoteiro (2), cobrador (5), confeiteiro (3), consultor interno de vendas (1), desossador (5), divulgador e atendente externo (1), enfermeiro (1), estágio de ensino médio (7), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em enfermagem (2), fiscal (2), mecânico a diesel (1), moleiro (1), motociclista atendente externo (1), motorista (7), motorista carreteiro (15), padeiro (5), pintor automotivo (2), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), provedor de peças (1), recepcionista (2), repositor de mercadorias (1), servente (2), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (3), vendedor de autopeças (1) e vendedor externo (1). Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), apoio de loja (1), apoio de loja (1), assistente operacional (2), auxiliar administrativo (3), auxiliar de garantia (1), auxiliar de serviços de apoio (1), auxiliar de vendas (2), motorista carreteiro (1), movimentador de mercadorias (1), operador de empilhadeira (2), representante de atendimento (55), técnico de segurança do trabalho (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA