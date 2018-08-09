Mais de 4,3 mil vagas em seleções para carreira policial em todo país

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Crédito: Divulgação/MG

Quem quer ingressar na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros deve fica atento. Isso porque seis corporações estão com inscrições abertas em cinco Estados. Os candidatos precisam ter o ensino médio ou superior, de acordo com cada instituição.

O salário pode chegar a R$ 7,3 mil para o cargo de oficiais médicos do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo. Já a maior oferta de vagas está disponível na Polícia Militar de São Paulo.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PM - RN) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 1.000 vagas para o quadro de Praças Combatentes da PM. As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto de 2018, pelo site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 100,00. Este certame tem o total de 938 vagas destinadas à candidatos do sexo masculino que devem ter no mínimo 1,65m de altura e 62 vagas para o sexo feminino, cuja altura mínima exigida é de 1,60m. Os candidatos devem ter graduação de nível superior nos graus de bacharelado ou licenciatura, idade entre 21 e no máximo de 30 anos; habilitação no mínimo, na categoria "B". Durante o curso de Formação o aluno-soldado PM receberá bolsa de estudo no valor de R$ 954,00, após ingresso a remuneração será de R$ 2.904,00.

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu concurso público para contratar médicos para atuar no hospital da corporação (HPM). O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major. As inscrições podem ser feitas até 17 de agosto, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba (PM/PB) para ingresso no curso de formação de oficiais. A seleção visa o preenchimento de 30 vagas, sendo 25 destinadas aos homens e cinco às mulheres. Para ingressar na carreira é necessário possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 32 anos no ano da matrícula do curso (até 31 de dezembro de 2019) e altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens. Após concluir o curso e o estágio probatório, o candidato será promovido ao posto de 2º tenente, cuja remuneração inicial é de R$ 6.715.70. As inscrições vão até 30 de agosto no endereço eletrônico www.pm.pb.gov.br

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) vai contratar 2.700 novos soldados por meio de concurso público. Podem participar do certame, candidatos que tenham concluído ensino médio, com idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ter estatura mínima, descalço e descoberto de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. A remuneração básica é de R$ 3.143,70. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vunesp.com.br , no período das 10h de 9 de agosto de 2018 até 10 de setembro de 2018.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS