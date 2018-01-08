Mais de 370 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (8)

Carteira de trabalho: comportamento conta na hora de brigar pela vaga de emprego Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016

A semana começa com 374 vagas de emprego abertas em todo o Estado. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

Há chances como açougueiro, vendedor, mecânico de manutenção e operador de empilhadeira. Os trabalhadores devem procurar uma das unidades. É importante ter os documentos pessoais em mãos.

Os candidatos são selecionados de acordo com os requisitos estabelecidos pelas empresas. É bom lembrar que as vagas disponíveis são atualizadas diariamente, ou seja, a medida que vão sendo preenchidas são retiradas do sistema.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 156 vagas. Só para se ter uma ideia, na unidade de Colatina, são 19 vagas para agente administrativo e, em São Mateus, há 15 oportunidades para vendedores de picolé. Nas demais unidades há vagas de auxiliar de biblioteca para pessoa com deficiência, promotor de vendas, auxiliar de cozinha, caixa, garçom, entre outras.

Prefeituras

A Agência do Trabalhador de Cariacica está ofertando, nesta semana, 171 vagas de emprego. Do total, são 106 chances para ampla concorrência e 65 para portadores de deficiência. No local, também é possível realizar o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Nas agências do Sine estadual são 156 vagas de empregos Arquivo Entre as vagas disponíveis no Sine de Cariacica, tem três para padeiro e confeiteiro

Sine Anchieta

Endereço:Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro (Casa do Cidadão).

Vagas: Professor de academia - bike indoor e funcional (1), açougueiro (1), auxiliar administrativo (1), esteticista (1), médico ortopedista (1) e ajudante de açougueiro (2).

Sine Aracruz

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.

Vagas: Churrasqueiro (1), auxiliar de cozinha (1), garçom (1), limpador de piscinas (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), vendedor interno (2), cuidador de idosos (2), técnico mecânico (1), oficial polivalente (5) e pedreiro (5).

Sine Barra de São Francisco

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100, Centro.

Vagas: Auxiliar de departamento fiscal (1), marmorista/acabador (3), eletricista de manutenção (2), mecânico de manutenção (4), polidor máquina semiautomática (3), resinador (1), serrador/pedreira (3) e acabador/marmorista (1).

Sine Colatina

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Agente administrativo (19), balconista (2), editor de imagens (1), gerente de transportes (1), instrutor de inglês (1), encarregado de produção (1), padeiro confeiteiro (1), consultor médico (1) e vendedor (1).

Sine Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Aplicador de fotodepilação (1), garçom (3), instrutor de espanhol (1), instrutor de inglês (1), mecânico de caminhão (2), servente de limpeza para conservação de rodovias PCD (1) e padeiro (1).

Sine Cariacica

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Auxiliar de Biblioteca PCD (8) e padeiro confeiteiro (3). Sine Linhares Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro. Vagas: Atendente de sorveteria (1), auxiliar de vidraceiro (1), auxiliar técnico (3), confeiteiro (1), encanador industrial (2), encarregado de manutenção (1), gerente comercial (1), instalador de reparos de redes (4), instalador de reparos de linhas (5), mecânico controlador de frota (1), motorista de caminhão (2), operador de empilhadeira (2), vendedor porta a porta (3) e vendedor pracista (2).

Sine Nova Venécia

Endereço: Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio.

Vagas: Eletricista automotivo (1), alinhador automotivo (1), vendedor (2), promotor de vendas (5), auxiliar de cozinha (5), caixa (6) e garçom (6).

Sine São Mateus

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Ajudante de cozinha (1), assistente fiscal (1), auxiliar técnico (1), estoquista (1), garçom (1), mecânico automotivo (1), operador de roçadeira (1), supervisor de vendas (1), técnico em refrigeração (2), vendedor de picolé (15) e técnico em segurança do trabalho (1).

Sine Serra

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte).

Vagas: Auxiliar de mecânicos de autos (1), eletricista de instalações de veículo (1), empregado doméstico diarista (30), farmacêutico (1), faturista (1), passadeira (10) e representante comercial (1) .

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de limpeza (1).

Agência do Trabalhador de Cariacica

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade).

Vagas: Ajudante de entrega (3), analista de rede (1), assistente administrativo renovação (1), assistente de logística (1), auxiliar administrativo - área de RH (1), balconista de farmácia (1), caixa (1), confeiteiro salgadeiro (1), fresador (1), instrumentador cirúrgico (1), maquinista (1), mecânico industrial (2), moleiro (1), motoboy (1), motorista manobreiro (1), representante de atendimento (75), supervisor de segurança do trabalho (1), suporte técnico nível II (1), técnico enfermagem (3), torneiro mecânico (1) e vendedor (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Atendente de lanchonete (3), auxiliar administrativo (3), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (6), borracheiro (1), cobrador (1), motorista carreteiro (2), operador industrial (2) e representante de atendimento (45).

Agência do Trabalhador de Vitória

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira, Vitória.