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Inscrições abertas

Mais de 300 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

São oportunidades em 14 cursos de qualificação; interessados precisam morar no bairro Jardim da Serra

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 15:13
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Quem quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego deve ficar atento. O Projeto OportunidadES está com 305 vagas abertas em 14 cursos de qualificação. Os alunos não pagam pelas aulas.
A carga horária das qualificações é de 40 horas. As chances desta semana são destinadas aos moradores de Jardim da Serra, na Serra.
As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar, o candidato precisa ser morador do bairro ou município onde o curso é realizado e ter idade mínima de 16 anos, com exceção dos cursos da área da Saúde que exigem ter 18 anos.
O resultado será divulgado no dia 8 de agosto de 2018.
CONFIRA OS CURSOS
Local do curso: Templo Batista em Jardim da Serra, Rua São Mateus, s/nº, Jardim da Serra, Serra.
CURSOS: 
Almoxarife (15)
Atendimento ao cliente (25)
Auxiliar de departamento pessoal (25)
Auxiliar de estoque e armazenamento (20)
Auxiliar de logística e produção (20),
Auxiliar de rotinas administrativas (15)
Auxiliar de secretaria (15)
Balconista de farmácia (40)
Cuidador de idosos (20)
Inglês básico (15)
Maquiagem básica (15)
Moda criativa (15)
Porteiro (40)
Recepcionista (25)
 

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