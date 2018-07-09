Mais de 300 vagas de trabalho nesta semana emprego

Oportunidades para quem busca emprego com carteira assinada Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A semana começa com 325 vagas nas agências de emprego da Grande Vitória. As oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade. Chances ainda para pessoas com deficiência.

Os interessados precisam ir até uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Quem atender aos requisitos das empresas é encaminhado para entrevista.

A maior oferta desta segunda-feira está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 153 chances, sendo 88 para portadores de deficiência e as demais para ampla concorrência.

No Sine de Vila Velha, a semana começa com 56 vagas, sendo 50 para atendente de telemarketing.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: ajudante de produção (1), serralheiro (1) e analista de seguro (1).

SINE DA SERRA

Vagas: mecânico de carretas (1), costureira de cabelos (1), auxiliar de linha de produção (42), auxiliar de planejamento (1), supervisor de logística (1), operador de mistura (14), carreteiro (5), técnico em nutrição (1), estágio de administração (3), auxiliar de pintor de automóveis (1) e pedreiro(14).

Vagas para portadores de deficiência: fiscal de balança (1), auxiliar de limpeza (20) e porteiro (8).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: atendente de telemarketing (50), auxiliar de pessoal (1), manicure (2), operador de vendas (1), professor de inglês (1) e representante comercial autônomo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: ajudante de mecânico (1), assistente de manutenção predial (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de vendas (3), camareira (3), capoteiro (2), comprador (1), conferente (2), costureira (5), eletricista automotivo (1), estágio de administração (1), estágio de educação física (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), mecânico a diesel (1), mecânico de frota leve / moto (1), modelista (1), montador de estrutura metálica (4), motorista carreteiro (10), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (3), recepcionista (2), representante de vendas (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (1) e vendedor de autopeças (2).

Vagas para pessoas com deficiência: ajudante (2), assistente de atendimento (1), assistente operacional (2), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo / foco em arquivo (1), auxiliar de almoxarifado (2), auxiliar de garantia (1), auxiliar de montador de elevador cremalheira (1), auxiliar de serviços gerais (5), cobrador (1), empacotador (1), mecânico (1), montador de elevador cremalheira (1), motorista carreteiro (1), movimentador de mercadoria (1), operador de empilhadeira (2), operador de máquina de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (3), promotor de vendas (2), representante de atendimento (50) e técnico de segurança do trabalho (3).