Mais de 3,2 mil vagas de estágio abertas em todo o Estado

Vagas disponíveis para estágio no Estado Crédito: DPE RO

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho já podem se inscrever no Programa Jovens Valores, do governo do Estado. A oferta é de 3.292 vagas, distribuídas por todo o Estado.

As inscrições podem ser feitas até 10 de maio, no site www.jovensvalores.es.gov.br

O candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício.

Há 3.292 vagas de estágio distribuídas entre os municípios da Grande Vitória e do interior, que contemplam mais de 60 formações diferentes. Dentre os cursos com maior número de vagas estão Administração, Direito, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Arquivologia e os cursos Técnicos de Administração e Informática", destacou Kamilla Mota, coordenadora do Jovens Valores.

Os estudantes terão carga horária de 20 horas semanais e bolsa mensal no valor de R$ 598,95, além de auxílio transporte.

De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a seleção prioriza a chamada de estudantes a partir de informações do perfil socioeconômico, da participação nos Programas Nossa Bolsa, Bolsa Família, ProUni e ingresso em universidades e institutos federais por meio de cotas.



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VAGAS:

3.292 para Estágio no Programa Jovens Valores, disponíveis para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. As oportunidades serão distribuídas para 51 órgãos integrantes do Poder Executivo Estadual, e preenchidas de acordo com a necessidade, conveniência e interesse da Administração Pública.

REMUNERAÇÃO:

O estagiário receberá a importância mensal de R$ 598,95, a título de bolsa de complementação educacional, bem como auxílio transporte, conforme o art. 12 da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

REQUISITOS:

São pré-requisitos indispensáveis para a Inscrição:

- Ensino Médio: Comprovação de matrícula e frequência regular em Instituição de Ensino Médio.

- Ensino Técnico: Comprovação de matrícula em Instituição de Ensino Técnico e frequência regular, ou pendência de estágio profissional para a conclusão do curso.

- Ensino Superior: Comprovação de matrícula e frequência regular em Instituição de Ensino Superior.

INSCRIÇÕES:

Pela internet, no endereço eletrônico www.jovensvalores.es.gov.br , até as 23h59 do dia 10 de Maio de 2018.

CURSOS:

Cursos que são demandados pelo governo estadual. Entretanto podem ser abertas vagas para estagiários de outros cursos, em conformidade com os serviços prestados no órgão.

Ensino Médio

Administração

Agronegócio

Agronomia

Análise e desenvolvimento de sistemas

Arquitetura e urbanismo

Arquivologia

Artes plásticas

Artes visuais

Biblioteconomia

Biologia

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências contábeis

Ciências econômicas

Ciências Sociais

Ciências da Computação

Comunicação Social

Comunicação Social - Jornalismo

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Comunicação Social com habilitação em publicidade e propaganda

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Petróleo e Gás

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Sanitária e Ambiental

Farmácia

Geografia

Gestão de Recursos Humanos

Gestão em Sistemas de Informação

História

Informática

Letras

Marketing

Medicina Veterinária

Música

Nutrição

Pedagogia

Processos Gerenciais

Psicologia

Recursos Humanos

Redes de Computadores

Serviço Social

Sistemas de Informação

Técnico em Administração

Técnico em Agropécuária

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eventos

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Informática

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Técnico em Mecânica

Técnico em Meio Ambiene

Técnico em Multimeios Didáticos

Técnico em Multimídia

Técnico em Rádio e Televisão

Técnico em Recursos Humanos