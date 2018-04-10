Mais de 3,2 mil vagas de estágio abertas em todo o Estado

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho já podem se inscrever no Programa Jovens Valores, do governo do Estado. A oferta é de 3.292 vagas, distribuídas por todo o Estado.
As inscrições podem ser feitas até 10 de maio, no site www.jovensvalores.es.gov.br.
O candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício.
Há 3.292 vagas de estágio distribuídas entre os municípios da Grande Vitória e do interior, que contemplam mais de 60 formações diferentes. Dentre os cursos com maior número de vagas estão Administração, Direito, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Arquivologia e os cursos Técnicos de Administração e Informática", destacou Kamilla Mota, coordenadora do Jovens Valores.
Os estudantes terão carga horária de 20 horas semanais e bolsa mensal no valor de R$ 598,95, além de auxílio transporte.
De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a seleção prioriza a chamada de estudantes a partir de informações do perfil socioeconômico, da participação nos Programas Nossa Bolsa, Bolsa Família, ProUni e ingresso em universidades e institutos federais por meio de cotas.
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VAGAS:
3.292 para Estágio no Programa Jovens Valores, disponíveis para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. As oportunidades serão distribuídas para 51 órgãos integrantes do Poder Executivo Estadual, e preenchidas de acordo com a necessidade, conveniência e interesse da Administração Pública.
REMUNERAÇÃO:
O estagiário receberá a importância mensal de R$ 598,95, a título de bolsa de complementação educacional, bem como auxílio transporte, conforme o art. 12 da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
REQUISITOS:
São pré-requisitos indispensáveis para a Inscrição:
- Ensino Médio: Comprovação de matrícula e frequência regular em Instituição de Ensino Médio.
- Ensino Técnico: Comprovação de matrícula em Instituição de Ensino Técnico e frequência regular, ou pendência de estágio profissional para a conclusão do curso.
- Ensino Superior: Comprovação de matrícula e frequência regular em Instituição de Ensino Superior.
INSCRIÇÕES:
Pela internet, no endereço eletrônico www.jovensvalores.es.gov.br, até as 23h59 do dia 10 de Maio de 2018.
CURSOS:
Cursos que são demandados pelo governo estadual. Entretanto podem ser abertas vagas para estagiários de outros cursos, em conformidade com os serviços prestados no órgão.
Ensino Médio
Administração
Agronegócio
Agronomia
Análise e desenvolvimento de sistemas
Arquitetura e urbanismo
Arquivologia
Artes plásticas
Artes visuais
Biblioteconomia
Biologia
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências contábeis
Ciências econômicas
Ciências Sociais
Ciências da Computação
Comunicação Social
Comunicação Social - Jornalismo
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Comunicação Social com habilitação em publicidade e propaganda
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Petróleo e Gás
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Sanitária e Ambiental
Farmácia
Geografia
Gestão de Recursos Humanos
Gestão em Sistemas de Informação
História
Informática
Letras
Marketing
Medicina Veterinária
Música
Nutrição
Pedagogia
Processos Gerenciais
Psicologia
Recursos Humanos
Redes de Computadores
Serviço Social
Sistemas de Informação
Técnico em Administração
Técnico em Agropécuária
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Edificações
Técnico em Eventos
Técnico em Geoprocessamento
Técnico em Informática
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Técnico em Mecânica
Técnico em Meio Ambiene
Técnico em Multimeios Didáticos
Técnico em Multimídia
Técnico em Rádio e Televisão
Técnico em Recursos Humanos
Técnico em Redes de Computadores