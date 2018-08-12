Mais de 230 vagas de emprego em agências do Sine no ES

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam mais de 230 oportunidades de emprego no início desta semana. Veja vagas distribuídas por cidades:
SINE ANCHIETA
Médico Veterinário 01
Assistente administrativo 01
Assistente de Operações 02
Assistente Comercial 02
Frentista 04
Dentista 02
Costureira 03
Psicólogo 01
Contador ou Técnico em Contabilidade 01
SINE ARACRUZ
Alpinista Industrial 03
Operador de Motoniveladora 01
Pintor Industrial Escalador 05
SINE - BARRA DE SÃO FRANCISCO
Almoxarife 01
Auxiliar de Cozinha 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de Produção 02
Analista de Importação e Exportação 01
Analista fiscal 01
Comprador 01
Eletricista Industrial 01
Engenheiro de Minas 01
Engenheiro de produção 01
Garçom 01
Mecânico Industrial 01
Operador de Caixa 01
Operador de Ponte Rolante 01
Operador de Pórtico Rolante 01
Polidor de Pedras 01
Secretária Executiva 01
Supervisor de orçamento 01
Técnico de rede 01
Técnico em Segurança do Trabalho 01
Vendedor interno 01
Vendedor Pracista 01
SINE - AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Acabador de Granito 01
Ajudante de Marmoraria 01
Analista de Marketing 01
Auxiliar de Linha de Produção 01
Auxiliar de Mecânico 01
Cortador de Granito 01
Cortador de roupas sob medida 01
Cozinheiro de Restaurante 02
Encarregado de Produção 01
Farmacêutico 01
Gerente de Vendas 02
Mecânico de Manutenção de máquinas 08
Operador de Fresa Ponte 03
Resinador 01
Supervisor Operacional 01
Vendedor externo 14
Vidraceiro 01
SINE CARIACICA
Agente de Microcrédito 05
Funileiro de Veículos 01
Pintor de Veículos 01
Vendedor no comércio de Mercadorias 02
Vendedor porta a porta 02
SINE DE COLATINA
Nutricionista 02
Auxiliar de limpeza 01
Pintor Industrial 01
Vigilante 01
Balconista 02
SINE LINHARES
Agente de vendas 02
Assistente de vendas 06
Auxiliar de Expedição 01
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de Produção (Para pessoa com deficiência PCD) 04
Confeiteiro 02
Cozinheiro 01
Mecânico de Automóvel 02
Técnico em nutrição 01
Técnico em Segurança do Trabalho 01
SINE NOVA VENÉCIA
Garçom 01
Chapeiro 01
Cozinheiro de Restaurante 01
Professor de Educação de Física 01
Mecânico de Máquinas Agrícolas 01
Atendente (Para pessoa com deficiência PCD) 01
Operador de Ponte Rolante 01
Polidor de Granito 01
Consultor de Vendas 01
SINE SÃO MATEUS
Assistente Social 01
Atendente de Recepção 05
Atendente (Para pessoa com deficiência PCD) 38
Auxiliar de Contas 01
Auxiliar Administrativo 03
Auxiliar de montador de estruturas metálicas 04
Cabeleireiro Profissional 01
Chapeiro 01
Cozinheiro 01
Eletricista de Veículo 01
Encarregado operacional 01
Encarregado de operações 04
Enfermeiro 07
Gredista 01
Impressor de Offset Mono 01
Operador de trator esteira 02
Nutricionista 01
Operador de Rolo 01
Operador trator esteira 01
Operador de trator pneu 02
Psicólogo Hospitalar 01
Secretária de Clínica 03
Soldador 02
Soldador mecânico de estrutura metálica 03
Técnico de enfermagem 10
Técnico de radiologia 01