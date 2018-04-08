Mais de 230 vagas de emprego em agências do Sine no ES

Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 239 oportunidades de emprego no início desta. Em Linhares, há 30 vagas para costureira de máquina industrial e em São Mateus há vinte para operador de motosserra.

Nas outras agências há oportunidades para supervisor de logística, designer gráfico, técnico em enfermagem, técnico em informática, auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência, auxiliar de cozinha, garçom, entre outras.

Por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha, não haverá atendimento na próxima segunda-feira (09) nas agências de Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica  que retornam com o expediente na terça-feira (10). As demais agências funcionarão normalmente na segunda (09).

Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

SINE  ANCHIETA / ES

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta-ES.

Instrutor de informática  01

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.

Vendedor de plano de saúde  04

Impressor de máquina offset  01

Vendedor porta a porta  01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Auxiliar de cozinha  04

Garçom  04

Vendedor externo  01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Auxiliar de cozinha  10

Auxiliar de telemarketing (vaga para pessoas com deficiência)  05

Auxiliar de linha de produção (vaga para pessoas com deficiência)  20

Balconista  02

Dedetizador  01

Designer gráfico  01

Estampador  01

Garçom  10

Lanterneiro  01

Mecânico hidráulico  01

Promotor de vendas (vaga para pessoa com deficiência)  01

Soldador industrial (vagas para pessoa com deficiência)  01

Técnico em Eletrônica industrial  01

Vendedor interno  05

Vendedor externo  01

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Costureira  03

Mecânico de máquina industrial  01

Motorista de caminhão (guindaste)  01

Polidor de automóveis  01

Supervisor de logística  01

Vendedor de consórcios  02

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Pintor industrial  01

Empregada doméstica  01

Supervisor em serviços gerais  01

Menor aprendiz  25

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Apontador de pessoal  01

Auxiliar de laboratorista de solos e concretos  08

Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência)  01

Auxiliar de limpeza  02

Auxiliar de produção (vaga para pessoa com deficiência)  01

Analista de programa socioambiental  01

Copeiro  01

Costureira de máquina industrial  30

Cozinheiro  01

Designer gráfico  01

Laboratorista de solos e concretos  08

Mecânico automotivo  02

Mecânico de manutenção industrial  01

Mecânico de máquinas pesadas  01

Mecânico de refrigeração  01

Operador de máquina  01

Padeiro confeiteiro  01

Pintor  03

Serralheiro  01

Técnico de edificações  01

Técnico em enfermagem do Trabalho  02

Trabalhador rural  01

Vendedor pracista  01

Vidraceiro  01

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Auditor de produtos  01

Cozinheira  01

Vendedor externo  04

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Almoxarifado  01

Auxiliar de limpeza  01

Assistente de acabamento  01

Atendente de laboratório  03

Ajudante de caldeiraria  01

Chapeiro  01

Enfermeira - 06

Estagiário de TI  06

Mecânico automotivo  01

Operador de motosserra  20

Técnico em informática  01

Técnico em enfermagem  01