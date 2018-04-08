Mais de 230 vagas de emprego em agências do Sine no ES

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 239 oportunidades de emprego no início desta. Em Linhares, há 30 vagas para costureira de máquina industrial e em São Mateus há vinte para operador de motosserra.
Nas outras agências há oportunidades para supervisor de logística, designer gráfico, técnico em enfermagem, técnico em informática, auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência, auxiliar de cozinha, garçom, entre outras.
Por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha, não haverá atendimento na próxima segunda-feira (09) nas agências de Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica que retornam com o expediente na terça-feira (10). As demais agências funcionarão normalmente na segunda (09).
Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
SINE ANCHIETA / ES
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta-ES.
Instrutor de informática 01
SINE ARACRUZ/ES
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.
Vendedor de plano de saúde 04
Impressor de máquina offset 01
Vendedor porta a porta 01
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.
Auxiliar de cozinha 04
Garçom 04
Vendedor externo 01
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
Auxiliar de cozinha 10
Auxiliar de telemarketing (vaga para pessoas com deficiência) 05
Auxiliar de linha de produção (vaga para pessoas com deficiência) 20
Balconista 02
Dedetizador 01
Designer gráfico 01
Estampador 01
Garçom 10
Lanterneiro 01
Mecânico hidráulico 01
Promotor de vendas (vaga para pessoa com deficiência) 01
Soldador industrial (vagas para pessoa com deficiência) 01
Técnico em Eletrônica industrial 01
Vendedor interno 05
Vendedor externo 01
SINE CARIACICA/ES
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.
Costureira 03
Mecânico de máquina industrial 01
Motorista de caminhão (guindaste) 01
Polidor de automóveis 01
Supervisor de logística 01
Vendedor de consórcios 02
SINE COLATINA/ES
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Pintor industrial 01
Empregada doméstica 01
Supervisor em serviços gerais 01
Menor aprendiz 25
SINE LINHARES/ES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Apontador de pessoal 01
Auxiliar de laboratorista de solos e concretos 08
Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência) 01
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de produção (vaga para pessoa com deficiência) 01
Analista de programa socioambiental 01
Copeiro 01
Costureira de máquina industrial 30
Cozinheiro 01
Designer gráfico 01
Laboratorista de solos e concretos 08
Mecânico automotivo 02
Mecânico de manutenção industrial 01
Mecânico de máquinas pesadas 01
Mecânico de refrigeração 01
Operador de máquina 01
Padeiro confeiteiro 01
Pintor 03
Serralheiro 01
Técnico de edificações 01
Técnico em enfermagem do Trabalho 02
Trabalhador rural 01
Vendedor pracista 01
Vidraceiro 01
SINE NOVA VENÉCIA/ES
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Auditor de produtos 01
Cozinheira 01
Vendedor externo 04
SINE SÃO MATEUS/ES
Endereço: Praça Anchieta, 152 Centro.
Almoxarifado 01
Auxiliar de limpeza 01
Assistente de acabamento 01
Atendente de laboratório 03
Ajudante de caldeiraria 01
Chapeiro 01
Enfermeira - 06
Estagiário de TI 06
Mecânico automotivo 01
Operador de motosserra 20
Técnico em informática 01
Técnico em enfermagem 01
Técnico em radiologia 04