Mais de 210 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (18)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

Os interessados em encontrar um emprego com carteira assinada devem ficar atentos. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e quatro empresas de recrutamento e seleção estão com mais de 210 vagas abertas em vários níveis de escolaridade.

Há chances de trabalho em todo o Estado e também em Moçambique, na África. Neste caso, são 39 chances para profissionais atuarem como Instrutor de Operação de Mina em Moçambique, na África. A contração é em regime de CLT e o projeto é de dois anos. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo e experiência na condução de máquinas pesadas, como escavadeiras e tratores de grande porte e caminhões Fora de Estrada.

Confira abaixo outras oportunidades de emprego.

FINDES

Currículo: deve ser cadastrado no site deve ser cadastrado no site www.sistemafindes.org.br

Vagas: Para o Sesi, há chances para auxiliar de manutenção predial (Ensino Médio), instrutor de cursos livres (Bacharelado ou Licenciatura Plena em Educação Física, com registro no CREF). A remuneração do auxiliar é de 1.437,03.

Já no Senai, a oportunidade é para instrutor de educação profissional - construção civil (nível superior) e consultor (Ensino Superior Completo em Engenharia ou Administração). A remuneração é de R$ 3.127,48 e R$ 4.621,82, respectivamente.

RHOPEN

Currículos: devem ser cadastrados no site devem ser cadastrados no site www.rhopen.com.br

Vagas: são 91 chances de emprego, sendo 39 para trabalhar em Moçambique, na África.

Cargos: Instrutor operador de mina - Moçambique (39 vagas); mecânico PCD; analista administrativo PCD; subgerente de loja PCD; engenheiro naval sênior; assessor de diretoria; banco de candidatos PCD; analista de inovação; analista relações comunidade pleno; engenheiro master; engenheiro sênior; geólogo; operador de equipamentos instalações; gestor de operação e logística PCD; analista de planejamento sênior; laboratorista; motorista; atendente de loja; gerente clínica médica; oficial de via permanente; operador equipamento instalações PCD; analista TI - transformação digital PCD; analista de relações comunidade master; analista de serviços financeiros; cientista de dados; engenheiro pleno; consultor comercial (autopeças); engenheiro master; comprador internacional; comprador; vendedor de loja; encarregado de estoque; ship chandler; analista de recursos humanos; coordenador administrativo patrimonial; eletricista; soldador; analista de recursos humanos SR; assistente de marketing; auxiliar contábil; gestor estratégico, suprimentos e orçamento; encarregado de logística; controller; analista success factors junior; consultor success factors pleno; consultor success factors senior; gerente produção; diretor geral; analista desenvolvedor e vendedor internacional de granito.

CENTER RH

Currículos: devem ser cadastrados no site devem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br

Remuneração: varia de R$ 1.074 a R$ 3 mil.

Vagas e cargos: São 10 chances para cargos como agente de certificação digital, analista de TI, assistente administrativo, enfermeiro consultor educacional, instalador de automação, supervisor de oficina, técnico de apoio ao usuário de informática e técnico de enfermagem.

PSICO STORE

Currículo: deve ser cadastrado no site deve ser cadastrado no site www.psicostore.com.br

Remuneração: Iniciais de R$ 1.065.

Vagas: ao todo são 38 oportunidades para os seguintes cargos: analista de desenvolvimento humano pleno, analista de tecnologia da informação sênior, analista de TI sênior, analista de treinamento e desenvolvimento, analista gestão integrada, analista TI PCD, auxiliar de laboratório, comercial, desenvolvedor de sistemas, gerente de loja, supervisor de saúde, técnico eletromecânico e vendedor shopping.

PSICOESPAÇO

Currículo: deve ser cadastrado no site deve ser cadastrado no site psicoespaco.com.br